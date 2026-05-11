La investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo tras el fallido intento de la Justicia para acceder al contenido del celular del contratista Matías Tabar, quien declaró como testigo en la causa vinculada a las remodelaciones de la vivienda del club de golf Indio Cua.

El teléfono, un iPhone 15 entregado voluntariamente por Tabar junto con la clave de acceso, no pudo ser abierto en una primera pericia realizada por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Datip). Ante esa situación, la tarea fue derivada al Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal porteño.

En ese nuevo procedimiento participará un perito designado por la defensa de Adorni, encabezada por el abogado Matías Ledesma, y otro representante técnico de la fiscalía que conduce Gerardo Pollicita.

El objetivo principal de la medida es recuperar mensajes de WhatsApp eliminados entre Tabar y Adorni. Según declaró el contratista bajo juramento, antes de comparecer ante la Justicia recibió mensajes y una llamada del funcionario nacional, quien le habría ofrecido asesoramiento previo a su declaración en Comodoro Py.

Durante su testimonio, Tabar aseguró que decidió no avanzar con ese contacto luego de consultar con una persona de confianza, para evitar sospechas sobre una posible estrategia conjunta.

Además de los intercambios personales, la fiscalía busca información relacionada con las remodelaciones realizadas en la vivienda de Indio Cua y en otro departamento de la familia Adorni en Caballito. El contratista afirmó que los trabajos realizados en la propiedad de Exaltación de la Cruz demandaron alrededor de 245 mil dólares pagados en efectivo y sin factura.

La causa también avanzó sobre movimientos financieros vinculados al jefe de Gabinete. En los últimos días, la fiscalía recibió informes sobre operaciones con criptomonedas registradas entre fines de 2024 y principios de 2025. Según fuentes judiciales, se detectaron movimientos con activos digitales como BTC, ETH y USDT que no habrían sido incluidos en la declaración jurada correspondiente al cierre fiscal 2024.

En paralelo, la Justicia analiza gastos vinculados a viajes y hospedajes en destinos internacionales, mientras continúa el relevamiento de documentación bancaria y operaciones en billeteras virtuales para reconstruir el origen y la trazabilidad de los fondos investigados.

La defensa de Adorni sostiene que la próxima presentación de su declaración jurada permitirá aclarar el origen de los montos bajo análisis en la causa.