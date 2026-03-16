La terminal de Jáchal tendrá nuevas boleterías, iluminación LED y sanitarios remodelados

El intendente de Jáchal, Matías Espejo, presentó el proyecto de remodelación integral de la Terminal de Ómnibus Norberto Aníbal Carvajal, una obra que busca modernizar la infraestructura del principal punto de transporte del departamento y mejorar la experiencia de los usuarios.

Durante una conferencia, el jefe comunal explicó que el proyecto se viene planificando desde hace tiempo y responde al crecimiento del movimiento de pasajeros en el lugar.

“La convocatoria tiene que ver con contarles el proyecto que venimos pensando hace un tiempo de remodelación de nuestra terminal de ómnibus, una terminal que día a día ha incrementado su uso”, expresó.

Según detalló, actualmente operan cuatro empresas de transporte desde el departamento, lo que genera una mayor demanda en el funcionamiento de la terminal.

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Mejoras en la playa de maniobras y plataformas

Las primeras tareas ya comenzaron con trabajos en la zona operativa donde ingresan y estacionan los colectivos.

“Durante el fin de semana se pudieron ver máquinas trabajando en el mejoramiento de la playa de maniobras y las plataformas donde los colectivos ingresan. Eso estaba deteriorado, desnivelado y generaba muchas dificultades para el ingreso, el tránsito y la maniobrabilidad”, explicó Espejo.

Los trabajos iniciales se enfocan en mejorar los accesos, egresos y las dársenas, sectores que presentaban un importante deterioro.

Una reforma integral del edificio

El proyecto contempla una intervención amplia que abarcará tanto espacios interiores como exteriores del edificio.

“Entendemos la necesidad de que la terminal sea un espacio público que brinde condiciones acordes para que los usuarios vivan una experiencia como corresponde”, sostuvo el intendente.

Entre las principales mejoras previstas se incluyen:

Reordenamiento del área central para concentrar información sobre partidas, llegadas y recorridos.

Reubicación de boleterías en la zona periférica para mejorar la circulación.

Renovación de la cartelería, con criterios estéticos y funcionales.

Remodelación completa de los sanitarios.

Reemplazo de aberturas y mejoras en iluminación y ventilación.

Además, se incorporará iluminación con tecnología LED, con el objetivo de mejorar la eficiencia energética y la visibilidad del edificio.

Espacio para turismo y producción local

El proyecto también contempla una intervención paisajística y turística. En el sector central se incorporará información sobre circuitos turísticos del departamento, mientras que en el exterior se proyecta un pergolado para actividades y exposiciones.

“Se pretende que sea un sitio donde los jachalleros y jachalleras puedan mostrar lo que son capaces de hacer a quienes nos visitan”, indicó Espejo.

Obras por etapas y con la terminal en funcionamiento

El intendente aclaró que la terminal continuará funcionando durante toda la ejecución de la obra.

“La terminal seguirá operando en el mismo lugar. Vamos a trabajar por etapas, tomando distintos sectores para alterar lo menos posible la vida cotidiana de los usuarios”, afirmó.

El plazo estimado para la obra es de unos 90 días, aunque primero deberá completarse el proceso administrativo de adjudicación, que se espera iniciar en las próximas semanas.

Una obra reclamada por la comunidad

La terminal, que por ordenanza lleva el nombre del exintendente Norberto Aníbal Carvajal, es uno de los espacios públicos más utilizados del departamento.

En ese sentido, Espejo reconoció que la intervención responde a un reclamo histórico de la comunidad.

“Pensar en obras públicas hoy es costoso, pero nos llena de orgullo llevar adelante lo que nuestra población merece. Estos espacios son nuestra carta de presentación y debemos trabajar en lo estético, lo funcional y, fundamentalmente, lo social”, concluyó.