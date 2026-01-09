La Unión Europea aprueba el histórico acuerdo comercial con el Mercosur tras 25 años de negociaciones

En un paso histórico tras más de un cuarto de siglo de negociaciones, la Unión Europea (UE) aprobó este viernes el acuerdo comercial con el Mercosur. La decisión, tomada por los embajadores de los 27 Estados miembros en Bruselas, allana el camino para la creación de la mayor zona de libre comercio del mundo, que abarcaría a más de 700 millones de consumidores.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viajará a Asunción, Paraguay, el lunes próximo para rubricar el acuerdo con los países del bloque sudamericano: Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. No obstante, la firma no implica la entrada inmediata en vigor del tratado, ya que del lado europeo aún se requiere la aprobación del Parlamento Europeo, un proceso que podría durar varias semanas y cuyo resultado es incierto.

Una aprobación con oposición interna

La votación en Bruselas no fue unánime. Pese a alcanzarse la mayoría cualificada necesaria, países como Francia, Polonia e Irlanda manifestaron su oposición al pacto. El principal temor, especialmente del poderoso sector agropecuario francés —que este mismo viernes mantenía protestas con tractores en las entradas de París—, es el impacto de una llegada masiva de productos sudamericanos como carne, arroz, miel y soja, que serían más competitivos debido a normas de producción consideradas menos rigurosas.

Por el contrario, naciones como España y Alemania se posicionaron como firmes defensoras del acuerdo, argumentando que diversificará las oportunidades comerciales para una UE que enfrenta la competencia china y la política arancelaria de Estados Unidos. Italia, que en diciembre se había sumado al bloque opositor, cambió de posición esta semana y destacó los “enormes beneficios” que traería el pacto.

Concesiones clave para calmar los ánimos

Para atenuar la resistencia del sector agrícola europeo, la Comisión Europea introdujo en los últimos meses una serie de cláusulas de salvaguardia y concesiones. Entre las medidas más destacadas se encuentran:

Límites a las cuotas libres de arancel para productos sensibles como carne, aves, arroz, miel, huevos y etanol.

Un mecanismo de investigación automática si el precio de un producto importado del Mercosur es al menos un 8% inferior al precio europeo y el volumen de importaciones aumenta más de un 8%.

El compromiso de legislar sobre residuos de pesticidas en las importaciones, una crítica frecuente por “competencia desleal”.

La prohibición total de tres sustancias (tiofanato-metilo, carbendazima y benomilo) en productos como cítricos, mangos y papayas.

Francia, en línea con estas preocupaciones, decretó esta semana la suspensión temporal de la importación de varios productos agrícolas (como aguacates, mangos y cítricos) si contienen ciertos fungicidas y herbicidas prohibidos en la UE.

Un camino aún por recorrer: la batalla en el Parlamento Europeo

Aunque la aprobación de los Estados miembros es un hito crucial, el acuerdo enfrenta un escollo formidable en el Parlamento Europeo. Unos 150 eurodiputados (de un total de 720) ya han amenazado con recurrir a la justicia para impedir su aplicación, reflejando la profunda división que genera el tratado, especialmente en materia ambiental y de protección del mercado agrícola interno.

El bloque Mercosur, por su parte, había dado muestras de creciente impaciencia. En la cumbre de diciembre, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, instó a la UE a mostrar “coraje” y “voluntad política” para no dejar escapar una oportunidad histórica.

La aprobación de este viernes marca el fin de un tortuoso proceso negociador iniciado en 1999. Sin embargo, la materialización efectiva de la mayor zona de libre comercio del planeta —que eliminaría aranceles a más del 90% del comercio bilateral— dependerá de la compleja política interna europea en las semanas venideras.