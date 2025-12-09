La verdad detrás de Andy Chango: su madre, el Parkinson y el Alzheimer

Andy Chango, quien se ha convertido en una de las figuras más queridas de Masterchef Celebrity en Telefe, atraviesa un gran momento profesional, pero en su vida personal la situación es compleja. El músico, cantante, compositor y actor de 55 años, que aporta show y sonrisas al reality de cocina, abrió su corazón y reveló a Pronto el motivo personal que lo llevó a modificar su rutina y regresar a vivir con su madre.

El artista está "muy abocado a mi hija y a mi madre". Su madre, llamada Pegui, tiene 85 años y padece dos enfermedades severas: Alzheimer y Parkinson. A esto se sumó que la señora enviudó. Chango, quien se había roto los ligamentos y requería kinesiología en Capital, explicó que "justo empezaron a salir trabajos y estoy viviendo en casa de mamá". Esta circunstancia le permite acompañarla, por lo que afirmó: "La estoy acompañando. O sea, estoy disfrutando a mi madre en este estadio y también estando lo más posible con mi hija".

Consultado sobre lo duro que resulta el "combo" de Parkinson y Alzheimer juntos, Chango ofreció una visión conmovedora: "No es fácil pero creeme que te acostumbrás". Agregó que, a pesar de las enfermedades, su madre está "graciosa y muy afectiva".

Sobre si su madre lo reconoce, el artista confirmó: "Sí, claro, me reconoce". Sin embargo, explicó la complejidad de la comunicación: "Después no podés mantener una charla porque se la olvida y hay que volver a tenerla". Esto no parece ser un obstáculo para él, quien recordó: "Pero eso tampoco me molesta porque conocí amigos cuando era joven que estaban peor de la cabeza y hablábamos igual".

En cuanto a si Pegui lo sigue en la televisión, Chango comentó que a su madre "le cuesta llegar a la hora de la emisión del programa. Le cuesta registrar las cosas". El rockero relató que cuando ganó el Premio Platino de actuación, su madre "no lo podía entender porque para ella yo era músico". Para ayudarla a registrarlo, tuvo que ponerle el premio "en frente de la cama para que lo vea todos los días". Algo similar ocurrió con el Premio Cóndor. Fue entonces que ella empezó a comprender: “Ah, este es un premio de actuación de mi hijo”.

Estos premios fueron obtenidos por su trabajo interpretando a Charly García en la serie de Fito Páez, una "experiencia alucinante" que le valió dos reconocimientos: el de la crítica del público (Premios Cóndor) y el Premio Platino de Iberoamérica, que lo galardonó como el "mejor actor de reparto de toda España, Centroamérica y Sudamérica. ¡Una locura!".

Chango confesó que los premios fueron una sorpresa: "Para nada". El logro fue más impactante porque solo había tomado "una sola clase de actuación en 1988 con Norman Briski". Recordó con humor esa única experiencia: "Una sola porque me hicieron abrazarme a un chabón todo transpirado y dije nunca más. ¡Ese fue mi debut y despedida!".

El artista reflexionó sobre el valor de estos reconocimientos, ya que "nunca había ganado ningún premio" antes. Había estado nominado a otros galardones, como los Gardel, los Martín Fierro o los de la Villa de Madrid, con proyectos a los que les "había dedicado más tiempo de mi vida". Por ello, le resultó paradójico: "Y paradójicamente me gané los premios con algo que nunca había estudiado".