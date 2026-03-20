La verdadera edad de Jesús al morir no es la que muchos creen

La edad de Jesús de Nazaret al momento de su muerte no aparece de forma explícita en los Evangelios, pero puede deducirse a partir de referencias temporales. Según los textos del Nuevo Testamento, su vida pública comenzó alrededor de los 30 años, una edad mencionada en el Evangelio de Lucas. A partir de allí, los relatos sugieren que su predicación se extendió durante un período de entre dos y tres años.

Los Evangelios de Juan, Mateo, Marcos y Lucas coinciden en ubicar la crucifixión durante la festividad judía de la Pascua, lo que permite a los historiadores reconstruir una cronología aproximada. Esta coincidencia es considerada una de las principales “pruebas” internas del texto bíblico para estimar su edad.

El consenso de los historiadores

Diversos especialistas en historia antigua y estudios bíblicos coinciden en que Jesús habría muerto entre los 33 y 36 años. Investigadores como el historiador británico Géza Vermes sostienen que la edad más probable es cercana a los 33 años, basándose en la duración de su ministerio y en referencias políticas de la época.

Otra fuente clave es el contexto del gobierno de Poncio Pilato, quien gobernó Judea entre los años 26 y 36 d.C. Dado que los Evangelios sitúan la crucifixión bajo su mandato, este dato permite acotar aún más el período.

Evidencias externas y cronología

Fuentes no cristianas también aportan elementos para reconstruir la edad de Jesús. Historiadores romanos como Tácito mencionan la ejecución de Cristo durante el gobierno de Pilato, lo que respalda los relatos bíblicos. Además, el historiador judío Flavio Josefo hace referencias indirectas a la figura de Jesús y su muerte.

A partir de estas fuentes, los estudios modernos ubican su nacimiento entre el 6 y el 4 a.C., lo que, combinado con una muerte alrededor del año 30 d.C., refuerza la hipótesis de que tenía aproximadamente 33 años.

Una conclusión basada en múltiples fuentes

Si bien no existe un registro exacto de su edad, la combinación de textos bíblicos, documentos históricos y análisis cronológicos permite afirmar con alto grado de consenso que Jesús murió con unos 33 años. Esta cifra no surge de una única fuente, sino del cruce de evidencias que coinciden en ubicar su vida dentro de ese marco temporal.

Lejos de ser un dato menor, la edad de Jesús al morir sigue siendo objeto de estudio porque permite entender mejor el contexto histórico, político y religioso en el que se desarrolló una de las figuras más influyentes de la historia.