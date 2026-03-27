Un rápido accionar delictivo sacudió la tranquilidad del departamento Santa Lucía. Ladrones ingresaron a una vivienda ubicada en las inmediaciones de calle Saturnino Salas y San Lorenzo, en el límite con Capital, y se alzaron con un importante botín de artículos electrónicos y deportivos.

Según confirmaron los damnificados a DIARIO HUARPE, el hecho se produjo en una franja horaria estimada entre las 3:30 y las 4 de la madrugada del jueves. Delincuentes aprovecharon el momento y se llevaron elementos de gran valor económico y afectivo.

La denuncia formal fue radicada en la Comisaría 29°, donde se detalló el listado de los bienes robados. Entre lo más destacado figura una bicicleta de alta gama rodado 28, un vehículo fundamental para el traslado de los damnificados. Además, los ladrones se llevaron mochilas con documentación personal (DNI, tarjetas y carnets), calzado y un mini centro musical.

La familia afectada ha iniciado una campaña en redes sociales para intentar dar con el paradero de sus pertenencias. Se solicita a los vecinos de la zona que, en caso de encontrar papeles tirados en la vía pública, den aviso inmediato.

Para quienes puedan aportar cualquier dato certero sobre el paradero de la bicicleta o el resto de los objetos, se pueden comunicar al teléfono 2645161840 o dirigirse a la dependencia policial más cercana de la Policía de San Juan.