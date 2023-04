Organizados en contra del proyecto de construcción de una YPF en la esquina de Esteban Echeverría y Avenida Ignacio de la Roza, los vecinos plantearon en reclamos presentados a través de informes y estudios profesionales a los distintos organismos regulatorios que existe la posibilidad de que los niños que viven cerca de una estación de servicio son propensos a distintos tipos de cáncer como la leucemia.

Además, explicaron que el benceno (compuesto químico que contienen los combustibles) afecta a la placenta de las embarazadas, por lo cual los bebés tienen una alta probabilidad de nacer con problemas pulmonares. Y, por último, la posibilidad de síntomas neurológicos como son el déficit de atención, falta de memoria y pérdida de velocidad psicomotora.

La esquina dónde estará dispuesta la estación de servicio. Foto: Archivo Diario Huarpe.

En los informes presentados ante la Defensoría del Pueblo y la Secretaría de Ambiente se hace hincapié punto por punto de estas complicaciones con una gran investigación de trabajos realizados por profesionales de todo el mundo a lo largo de los años.

Por su parte, los vecinos también adjuntaron la ficha técnica de la empresa YPF sobre el combustible Infinia, donde dentro de la identificación de peligros la empresa aclara que se utilizan líquidos y vapores muy inflamables como es el H225 y la posibilidad de que el líquido H351 provoque cáncer.

Por último, pero no menos importante, la nafta contiene un líquido inflamable, incoloro y con un olor desagradable el cual se utiliza para aumentar el octanaje de la gasolina llamado Metil Terc Butil Eter (conocido por sus siglas MTBE).

Este componente fue prohibido en Estados Unidos en el año 2005 debido a que se detectaron filtraciones en las aguas subterráneas y ya no se agrega en los combustibles. Además, otros países como Japón y Canadá decidieron prohibirlo también.

Los vecinos han usado como referencias estudios realizados por la Administración Ocupacional de la Seguridad y la Salud (OSHA) de Estados Unidos en 2004, de la Agency for Toxic Subtances and Disease Registry (ATSDR) en 2007, de la WHO y de la Organización Mundial de la Salud (OSM) sobre la contaminación en el aire proveniente de combustibles sólidos y fósiles presentada en 2007 en Suiza, entre otros.