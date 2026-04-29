Las escuelas España y Julio Gutiérrez lo dieron todo en UPD

La Escuela Secundaria España se quedó con el juego de conocimiento en una nueva edición de UPD Unidos por el Desafío, de Grupo Huarpe, tras un cruce equilibrado frente a la Escuela Secundaria Profesor Julio Gutiérrez. La jornada combinó estrategia, tensión en cada ronda y un cierre cargado de emoción, que terminó en festejo para el equipo ganador.

El programa, emitido por Huarpe TV (19.2 TDA) y también disponible en plataformas digitales como YouTube, Dailymotion y Kick, volvió a reunir a estudiantes de 5° año de distintos puntos de la provincia. El objetivo es claro: avanzar en la competencia por el viaje de egresados a Bariloche junto a Travel Rock, en un formato que mezcla conocimiento, rapidez mental y trabajo en equipo.

Lautaro Conejero y Lautaro Valles. FOTO: DIARIO HUARPE

En esta edición participaron la Escuela Secundaria España, 5°1ra de Pocito, con la guía de la profesora Melisa Oliva y los alumnos Lautaro Conejero y Lautaro Valles; y la Escuela Secundaria Profesor Julio Gutiérrez, 5°1ra de San Martín, acompañados por la profesora Johana Bazán y los estudiantes Alan Riveros e Inara Pereyra.

El arranque fue parejo: España abrió con geografía y respondió correctamente, mientras que Julio Gutiérrez hizo lo propio en deportes. En la segunda ronda, el equipo azul falló en ciencia, lo que fue aprovechado por sus rivales, que sumaron con una respuesta acertada en lengua.

La tercera ronda volvió a equilibrar el marcador: España acertó en arte, mientras que Julio Gutiérrez no logró responder correctamente en ciencia. A partir de allí, el ida y vuelta se mantuvo constante. En la cuarta ronda ambos equipos respondieron bien en ciencia, mostrando solidez en contenidos clave.

Alan Riveros e Inara Pereyra. FOTO: DIARIO HUARPE

Uno de los momentos estratégicos llegó en la quinta ronda, cuando España utilizó el comodín en deportes y sumó puntos importantes. Julio Gutiérrez, en cambio, apostó por matemática sin ayuda extra y también respondió correctamente, sosteniendo la paridad.

En la recta final, España mantuvo la precisión: acertó en matemática, luego en historia y finalmente en lengua, con una respuesta sobre textos argumentativos que terminó inclinando la balanza. Julio Gutiérrez tuvo aciertos, pero también errores que le impidieron sostener el ritmo en los momentos decisivos.

Emoción en UPD: una participante conmovió al cantar y recordar a su hijo

Uno de los momentos más emotivos de la jornada se vivió de la mano de Inara Pereyra, alumna de la Escuela Secundaria Profesor Julio Gutiérrez, quien sorprendió al interpretar una canción en pleno programa. La joven no pudo contener las lágrimas al compartir que cada uno de sus esfuerzos y su valentía tienen un motor claro: su hijo de apenas meses de vida. El estudio quedó en silencio, atravesado por una escena genuina que sumó sensibilidad a un duelo cargado de intensidad.

Dónde verlo

UPD se emite de lunes a viernes de 18:30 a 19:30 horas, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con conducción de Mari Leiva y Lito García.

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Las inscripciones continúan abiertas y deben gestionarse a través de los docentes. Podés entrar a www.diariohuarpe.com/inscripcion-upd