Esteban Bullrich: "El ELA se lleva mi vida, no debería llevarse mi dinero"

Esteban Bullrich, el exministro que enfrenta con valentía la Esclerosis Lateral Amiotrófica, hizo público un reclamo que expone los límites de la tecnología. A través de sus redes sociales, el referente del PRO cuestionó con dureza a Binance, la plataforma de criptomonedas más grande del mundo, por impedirle el ingreso a sus cuentas personales.

El problema radica en el sistema de seguridad biométrica que, tras cinco meses de cambios físicos derivados de su patología, ya no logra reconocer sus facciones. Con angustia y firmeza, el dirigente expresó que “la ELA se está llevando mi cuerpo. No debería llevarse también mi dinero”.

La situación puso de manifiesto una falla grave en la inclusión digital. Bullrich explicó que el Face ID de la aplicación, que mide rasgos como la forma de la nariz o la estructura de los pómulos, dejó de funcionar para él sin ofrecer otra vía de entrada.

Ante la falta de respuestas previas, el exsenador sentenció que no encontró “nada. Ninguna alternativa accesible para usuarios con discapacidades”. Esta denuncia rápidamente se volvió viral, alcanzando a los máximos responsables de la empresa que cuenta con unos 280 millones de usuarios a nivel global.

La repercusión obligó a una respuesta inmediata por parte de la firma. Desde Binance Argentina se contactaron públicamente con el usuario para intentar subsanar el error y brindarle asistencia directa.

En su mensaje de descargo, la compañía manifestó que “Esteban, te escuchamos y lamentamos que esto haya pasado. Nuestro equipo ya se está comunicando con vos directamente para resolverlo". Además, reconocieron que el incidente servirá para mejorar sus procesos globales de cara a otros usuarios en situaciones similares.

La empresa también admitió la gravedad del reclamo al señalar que “también lo estamos escalando internamente como una falla de accesibilidad que necesitamos corregir. Gracias por alzar la voz y por exigirnos más”.

Aunque la plataforma permite otros métodos de autenticación de dos factores, el bloqueo facial se convirtió en una barrera infranqueable para el político. Ahora, el equipo técnico trabaja para devolverle el control de sus inversiones mientras el caso abre un debate necesario sobre cómo la inteligencia artificial debe adaptarse a las realidades humanas.