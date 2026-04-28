Nicolás Otamendi se decidió y confirmó si jugará en River o Benfica

El sueño de los hinchas de River Plate finalmente empieza a tomar una forma real después de años de espera y constantes especulaciones. Nicolás Otamendi el caudillo que se consagró en Qatar 2022 ha decidido que su próximo destino profesional estará en el Monumental una vez que finalice su participación en el próximo Mundial.

Aunque el Benfica le ofreció extender su vínculo hasta junio de 2027 bajo el mando de José Mourinho el defensor privilegió sus ganas de vestir la banda roja por sobre las propuestas económicas que llegaron incluso desde el exterior. A pesar de que informes recientes indicaban que su intención era permanecer en el continente europeo la situación dio un giro rotundo en los últimos días.

La noticia fue confirmada por el cronista Renzo Pantich quien aseguró que “Nicolás Otamendi sería nuevo jugador de River después del Mundial. El club ya cuenta con el OK verbal del defensor y, salvo un imponderable, se dará. Tenía ofertas para continuar en Benfica y propuestas de Medio Oriente” marcando el final de una novela que tuvo capítulos frustrados tanto en 2023 como en 2025.

El propio entrenador del conjunto luso reconoció la libertad del futbolista para decidir su propio destino al afirmar que “Hay personas que tienen derecho a elegir su futuro basándose en todo lo que han construido en el fútbol. Otamendi es una de ellas. Será su decisión jugar en River Plate o seguir en Benfica” despejando cualquier duda sobre su inminente salida de Portugal.

El acuerdo consistiría en un contrato por una temporada inicial con la posibilidad de renovar por otra más de común acuerdo permitiendo que el zaguero aporte toda su jerarquía y carácter en una etapa donde el equipo millonario busca fortalecer su defensa con líderes de su trayectoria internacional.