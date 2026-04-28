Los empleados públicos tendrán los haberes acreditados este 30 de abril

El Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda anunció oficialmente que los haberes correspondientes al mes de abril de 2026 para los trabajadores de la Administración Pública Provincial estarán disponibles a partir del jueves 30 de abril. La medida alcanza a la totalidad de los agentes estatales, y el pago se realizará mediante acreditación automática en cajeros automáticos y cuentas bancarias designadas.

De esta manera, el Ejecutivo provincial garantiza el cumplimiento de los plazos salariales comprometidos, brindando previsibilidad a los empleados públicos de cara al cierre del mes. La decisión busca asegurar la liquidez y estabilidad financiera de los trabajadores, en un contexto de seguimiento permanente de la inflación y el poder adquisitivo.

Desde la cartera económica recordaron que, ante cualquier inconveniente con la acreditación, los empleados podrán comunicarse con la Dirección General de Recursos Humanos o consultar a través de los canales oficiales del Ministerio.