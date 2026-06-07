Las fotos del velorio de Carlos Alberto “Indio” Solari retratan una escena que ya forma parte de la historia cultural argentina. Miles de fanáticos coparon el Parque Los Derechos del Trabajador, en Villa Domínico, para despedir al músico en una jornada que combina emoción, respeto y una fuerte identidad colectiva.

Los regalos a los pies de la leyenda del rock argentino. (Gentileza)

Desde las primeras horas del domingo, las imágenes comenzaron a mostrar filas interminables que se extendían por decenas de cuadras. Según estimaciones oficiales, la cola para ingresar al Microestadio Gatica llegó a superar las 40 cuadras, alcanzando puntos emblemáticos como Plaza Alsina y el Puente Pueyrredón.

Miles de fanáticos del Indio Solari se congregaron para despedirlo, con banderas y mucha música. (Gentileza)

Las fotografías capturan también la vigilia que comenzó durante la noche del sábado. En la avenida Bartolomé Mitre, cientos de seguidores pasaron la madrugada entre canciones, mates y recuerdos compartidos, en una postal que refleja el espíritu de la llamada “misa ricotera”.

Los homenajes de los fanáticos. (Gentileza)

En cada imagen se repiten los mismos elementos: banderas, remeras con frases emblemáticas, abrazos entre desconocidos y cánticos que atraviesan generaciones. La despedida no es silenciosa, sino profundamente colectiva, donde el público transforma el dolor en homenaje.

Las pantallas afuera en la fila donde esperan los fanáticos ingresar al predio. (Gentileza)

Otro aspecto que se destaca en las postales es la organización espontánea de los propios fanáticos. En medio de la multitud, se prioriza el paso de personas mayores, en una muestra de respeto que también forma parte del legado del Indio.

El operativo de seguridad y logística permitió que la jornada se desarrollara en calma. Así lo destacó el gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien definió el evento como “una despedida popular y masiva, una verdadera peregrinación”.

Las imágenes también reflejan la magnitud del fenómeno cultural que representó el Indio Solari. A sus 77 años, el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado generó una convocatoria que trascendió lo musical para convertirse en un hecho social.

El velorio, que comenzó incluso antes de lo previsto ante la llegada masiva de personas, podría extenderse más allá del domingo. Las fotos, en tanto, ya inmortalizan una despedida histórica, donde miles de personas se reúnen para decir adiós en lo que muchos ya llaman “la última misa ricotera”.