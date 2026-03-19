Las historias de Tomás Palacios y Gabriel Rojas, las sorpresas de Scaloni

La Selección Argentina encara su última prueba antes del Mundial 2026 con una nómina que incluye a Gabriel Rojas y Tomás Palacios como principales novedades para el duelo contra Guatemala en La Bombonera.

Rojas, lateral izquierdo de 28 años con presente en Racing y pasado en San Lorenzo, finalmente representará a la Albiceleste tras rechazar en su momento la propuesta de Juan Antonio Pizzi para jugar "bajo la bandera de Chile" por un vínculo familiar. El defensor, que también pasó por Peñarol y México, renovó recientemente su contrato con la Academia hasta 2028 tras lograr dos títulos internacionales.

La otra apuesta del entrenador es el marcador central de 22 años Tomás Palacios, quien mide 1.96 metros y actualmente juega en Estudiantes de La Plata. El juvenil pampeano surgió de Talleres y tuvo un paso por Independiente Rivadavia antes de que el Inter de Milán comprara su ficha por "unos 7 millones de dólares" en agosto de 2024.

Junto a estos debutantes, Scaloni ratificó a Valentín Barco, Máximo Perrone y Gianluca Prestianni, aunque decidió dejar fuera de la lista a Alejandro Garnacho y Franco Mastantuono.

Asimismo, el cuerpo técnico optó por marginar a Lautaro y Lisandro Martínez con el objetivo de "preservarlos por los distintos problemas musculares" que sufrieron recientemente, sumándose a las bajas de Giovani Lo Celso y Paulo Dybala por diversas lesiones.