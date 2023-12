Laura Adámoli renunció a la vicepresidencia del Partido Bloquista. Si bien aún no presentó la renuncia formal, según Adámoli, la decisión se expresó el pasado miércoles 29 de noviembre.

"El miércoles hubo reunión de tablas, el partido estaba bastante poco concurrido, entonces ya el clima era penoso", comenzó declarando en AM1020. "El chiquito nuevo que fue elegido presidente de la juventud, Uriel Morales, quería tomar la palabra y me dice Laura, yo como miembro de la juventud, ahora como presidente le quiero decirle algo. Realmente cuando la cúpula del partido dice hay que alinearse en un frente y yo como vicepresidenta manifiesto que yo no estoy de acuerdo, me dice, uno como joven no sabe cómo proceder", dijo.

"Son varias cosas con las cuales yo no estoy muy de acuerdo, siempre fui orgánica, mantuve la línea y acompañé. Acompañé pensando cuál era mi rol, que era tratar de unir al partido, tratar de que, como dicen los famosos apellidos, cosa que me dolió ese resentimiento, que no se alejen o que se creen o no sé qué", agregó.

Fue después de la intervención de Morales que Adámoli anunció que iba a renunciar. "El presidente del partido se enojó un poco, un poco bastante y entonces, bueno, empezó a tirar un poco de historia de una manera ofensiva, a lo cual me callé", agregó.

Según la ex vicepresidenta, conversó con Rueda y Caselles, pero la herida ya estaba abierta y no se pudo cerrar. Es que Adámoli comentó que dentro del partido había sido señalada como quien encabezaba el Bloquismo desidente, aunque, según ella, había asistido sólo a un acto conmemorativo. "Yo no tengo por qué tolerar todas las cosas que se dijeron en la memoria de Leopoldo, de mi marido, no tengo por qué tolerar que me hablen de la manera que me hablaron", dijo.

"No es que yo decidía nada, yo estaba bárbara para la foto, para acompañar, estando yo en la foto era como la otra parte, la otra cara de la moneda del partido está presente. Creía que a pesar de costos personales, familiares y todo, lo seguía haciendo, pero todo tiene un límite", cerró.