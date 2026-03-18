Lautaro Martínez volvió a generar repercusión al armar su ranking de los mejores centrodelanteros argentinos de la historia, en un ejercicio donde debió ordenar nombres de peso y tomar decisiones que no pasaron desapercibidas.

En la cima de su lista colocó a Diego Milito, una elección que sorprendió a muchos, por encima de figuras históricas y de enorme trayectoria en la Selección argentina.

El podio lo completó con Gabriel Batistuta en el segundo lugar y Hernán Crespo en el tercero, dos de los máximos goleadores históricos del seleccionado nacional.

La mayor polémica llegó cuando el propio Lautaro decidió incluirse en el cuarto puesto, por encima de otros nombres pesados del fútbol argentino, mostrando confianza en su presente y en sus logros recientes, entre ellos el título mundial.

Detrás suyo quedaron Carlos Tevez y Sergio Agüero, dos ídolos contemporáneos que marcaron una era tanto en clubes como en la Selección, lo que alimentó aún más el debate entre los hinchas.

En ese contexto, nombres como Julián Álvarez o Gonzalo Higuaín, también mencionados en la discusión general, quedaron fuera de ese top específico, lo que evidencia la dificultad de comparar distintas generaciones de goleadores.

El ranking del “Toro” no solo refleja su admiración personal, especialmente por Milito, con quien compartió sus inicios en Racing, sino también cómo se percibe a sí mismo dentro de la élite de delanteros argentinos.

La elección, como era de esperar, abrió el debate en el mundo del fútbol: ¿criterio personal, actualidad o historia? Una discusión eterna que Lautaro reavivó con una lista que ya da que hablar.