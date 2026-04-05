Lautaro Martínez tuvo un regreso soñado a las canchas y fue la gran figura en la goleada del Inter de Milán por 5 a 2 frente a Roma, en una nueva fecha de la Serie A.

El delantero argentino volvió a jugar tras una lesión muscular que lo mantuvo varias semanas fuera de las canchas y respondió con una actuación determinante: convirtió dos goles y lideró el ataque de su equipo.

El primer tanto llegó prácticamente desde el inicio, cuando apenas transcurría el primer minuto de juego. Tras una asistencia de Marcus Thuram, Martínez definió con precisión dentro del área para abrir el marcador.

Ya en el segundo tiempo, el “Toro” volvió a aparecer para sellar su doblete, ampliando la ventaja en un partido que el conjunto de Milán dominó con claridad.

Además de los goles del argentino, completaron la goleada Thuram, Hakan Calhanoglu y Nicolò Barella, mientras que Gianluca Mancini y Lorenzo Pellegrini descontaron para la Roma.

El triunfo no solo significó la vuelta al gol de Martínez tras su lesión, sino que también consolidó al Inter en la cima del campeonato italiano, en un tramo decisivo de la temporada.

De esta manera, el capitán del equipo reafirmó su rol clave y volvió a demostrar su jerarquía en un momento clave, tanto para su club como pensando en lo que viene con la Selección argentina.