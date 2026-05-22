La triste confesión de Chechu Bonelli sobre su relación actual con Cvitanich

Chechu Bonelli abrió su corazón en una entrevista reciente con Luli Fernández para el ciclo Ellas. A casi un año de haber terminado su matrimonio con Darío Cvitanich la modelo no pudo evitar emocionarse hasta las lágrimas al describir el momento que atraviesa actualmente. Con la voz entrecortada admitió que la transición no ha sido sencilla para ninguno de los dos.

Al referirse al trato cotidiano que mantiene con el padre de sus tres hijas la conductora fue muy honesta sobre sus sentimientos. Según explicó "No fue fácil y no sigue siendo fácil. Hoy tenemos una relación justa y necesaria por las nenas, no tenemos la relación que por lo menos a mí me gustaría tener". A pesar de la distancia física y emocional que impone la ruptura ella destacó que ambos cumplen su rol familiar de manera comprometida.

La modelo dedicó palabras de profundo reconocimiento hacia el ex futbolista por los años compartidos. En ese sentido remarcó "Que somos papás presentes, recontra. Que Darío es un excelente padre, nunca lo voy a negar. Que fue un excelente marido, tampoco lo voy a negar. Mientras fuimos pareja fue un hombre súper respetuoso conmigo, hasta el último día". Esta valoración positiva sobre el pasado contrasta con la dificultad de construir un nuevo lazo tras el divorcio.

Para finalizar Chechu Bonelli confesó que todavía tiene la esperanza de que el trato entre ellos evolucione de forma positiva con el paso del tiempo. Sobre la posibilidad de un acercamiento más armonioso señaló que "Lo que pasa es que todavía no se ha encontrado el momento de poder limar asperezas. Me encantaría poder lograrlo, la verdad es que me encantaría que nuestro vínculo sea mejor". De esta manera dejó en claro que aunque el presente es distante el afecto por la historia vivida sigue intacto.