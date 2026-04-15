Le robaron a un equipo de América TV mientras cubría las inundaciones

El equipo de América TV vivió momentos de angustia y desesperación mientras realizaba una cobertura en una de las zonas afectadas por las inundaciones para el programa Desayuno Americano.

El cronista Diego Lewen y su camarógrafo, Valentin, se encontraban trabajando en Dock Sud cuando notaron movimientos extraños cerca de su vehículo este miércoles 15 de abril de 2026. Lewen relató con indignación que "Valentin ve a una persona corriendo con una rueda en la mano, nos pareció raro y apuramos el paso.

Cuando llegamos al auto, vemos la ventanilla trasera rota y ahí mismo los empezamos a correr. Re inconcientes pero fue los que nos salió. Después los perdimos en una curva pero le fuimos preguntando a la gente si los había viso y así los volvimos a cruzar".

Los delincuentes se llevaron una mochila con efectos personales, zapatillas, una valija, equipos de grabación y el trípode de la cámara. El periodista dio detalles del encuentro con los asaltantes al explicar que "Lo peor vimos después: encontramos a dos tipos encapuchados. Uno llevaba el trípode en la mano y el otro iba corriendo con mi mochila en la espalda".

Ante la pérdida de sus herramientas de trabajo, el trabajador de prensa se quejó en vivo señalando que "Los equipos no les sirven para nada pero se los llevan igual. Da mucha bronca, uno sale a laburar a las 5 de la mañana".

Finalmente, el cronista mencionó que logró salvar parte de sus pertenencias por una recomendación de su pareja. Lewen confesó que "Zafé de que me robaran los documentos y la billetera porque mi mujer siempre me rompe con que las lleve encima, hoy de casualidad le hice caso pero la verdad es que nosotros, en la calle, estamos regalados". El hecho quedó registrado por las cámaras mientras el equipo perseguía a los sujetos que habían roto la ventanilla trasera de su automóvil.