El automovilismo sanjuanino siempre cruza fronteras, y este fin de semana fue el turno de Leandro López. El piloto local se animó a cruzar la cordillera para medirse en la apertura del Copec Rally Mobil chileno, una de las competencias más fuertes del continente, y regresó con las valijas llenas de aprendizaje y un trofeo que ilusiona.

López compite en la categoría GT2i.

"La verdad que ha sido un fin de semana de puro aprendizaje, hermoso, con paisajes y tramos increíbles. La gente en Chile es muy cálida", le contó Leandro a este diario, todavía con la adrenalina de haber recorrido los exigentes caminos de Curicó.

Un desafío entre gigantes forestales

Correr en Chile no es para cualquiera. Allí, el rally es el deporte motor por excelencia. López se insertó en la categoría GT2i, una monomarca de VW Gol Trend que representa casi el 50% del parque automotor. "Son autos casi originales, con mejoras en suspensión pero motor y caja original. Es una categoría muy linda y, sobre todo, económica", explicó el sanjuanino.

Los caminos no dieron tregua: rutas forestales utilizadas para la extracción de madera, con subidas y bajadas constantes en plena montaña. "Fue muy lindo correr en esos suelos de pinos", recordó sobre la geografía que exigió al máximo su navegación.

Una remontada con sabor a victoria

El inicio no fue sencillo. El sábado, algunos percances lo retrasaron hasta la sexta posición de la grilla. Sin embargo, el domingo apareció la garra sanjuanina: "Salimos a descontar y apretar", confesó. Y vaya si lo hizo.

López logró escalar posiciones hasta terminar el domingo en el segundo escalón del podio, empatando el tiempo con el tercero en una definición para el infarto. Esa mínima diferencia le permitió confirmar que tiene el ritmo necesario para pelear bien arriba.

Lo que viene: el sueño del campeonato completo

La experiencia fue tan positiva que el piloto ya tiene la mira puesta en el calendario trasandino. "La idea es seguir y hacer el año completo en este campeonato, me gusta mucho la competitividad que hay", aseguró entusiasmado.

La próxima cita será en Los Andes, una ubicación que le sienta bien al bolsillo y a la logística: "Nos queda un poco más cerca, apenas pasamos la cordillera", cerró el piloto que busca dejar la bandera de San Juan en lo más alto del podio chileno.