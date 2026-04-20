Boca Juniors se quedó con el Superclásico del fútbol argentino al vencer a River Plate por 1-0 en el Estadio Monumental, gracias a un gol de penal de Leandro Paredes. Tras anotar, el capitán xeneize besó el escudo de su camiseta en repetidas ocasiones y se dirigió hacia el córner para realizar el histórico festejo de Juan Román Riquelme: el "Topo Gigio". La imagen del volante con las manos detrás de las orejas frente a la parcialidad local se volvió rápidamente el centro de la escena tras silenciar el estadio.

Pese a la repercusión del gesto, las fuentes indican que Paredes aclaró en diálogo con la prensa que la celebración no fue premeditada. "El festejo del Topo Gigio no estaba pensado, salió de esa manera", sentenció el campeón del mundo, quien explicó que se sentía con mucha confianza debido al cariño que ha recibido desde su regreso a la institución. Según el autor del gol, la tranquilidad al momento de ejecutar el penal fue clave para asegurar los tres puntos que dejan al equipo a un paso de los octavos de final del Torneo Apertura.

En su análisis posterior, el mediocampista destacó el carácter del equipo comandado por Claudio Úbeda para llevarse la victoria a domicilio y quitarle el invicto al River de Eduardo Coudet. "Estoy muy orgulloso de este grupo, que de a poco se viene convirtiendo en un grupo de hombres", afirmó el capitán, resaltando la capacidad de "saber sufrir" en un campo de juego que no estaba en las mejores condiciones para su estilo habitual. Finalmente, Paredes reiteró su respaldo al entrenador, asegurando que el plantel y el cuerpo técnico crecen juntos bajo una relación de confianza mutua.