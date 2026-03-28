El conductor Leo Montero confirmó que continuará su carrera en la señal TN y desmintió de manera categórica los rumores que lo vinculaban con El Trece. La aclaración llegó luego de varios días de especulaciones sobre su futuro en la televisión.

Según explicó el propio periodista en diálogo con el ciclo Mitre Live, su desembarco será con un nuevo formato: “Me incorporo a TN con un ciclo de entrevistas a deportistas”, detalló, y agregó que el proyecto incluirá recorridas por distintos programas del canal y entrevistas en exteriores a figuras destacadas.

El conductor también adelantó que continuará con otros contenidos vinculados a su perfil, como el ciclo “Modo Animal”, y que toda esta nueva etapa comenzará en abril, en medio de intensos preparativos de producción y escenografía.

En paralelo, Montero fue tajante respecto a las versiones que lo ubicaban en la pantalla de El Trece con un programa matutino. “Es mentira que voy a estar en la mañana del canal o que me reuní con sus autoridades”, aseguró, descartando cualquier negociación con esa emisora.

Incluso, negó haber mantenido contactos con figuras clave de la señal, como Adrián Suar o Pablo Codevila, y enfatizó que su vínculo actual está centrado exclusivamente en TN, donde también le propusieron otros proyectos a futuro.

Por último, el conductor dejó abierta la posibilidad de nuevos desafíos laborales, aunque aclaró que hoy su agenda está cargada, ya que además mantiene compromisos con ESPN relacionados con la cobertura de la NBA.