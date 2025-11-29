El papa León XIV realizará su primer viaje apostólico desde el 27 de noviembre hasta el 2 de diciembre de 2025, visitando Turquía y Líbano. Este recorrido estará marcado por un fuerte énfasis ecuménico y el diálogo interreligioso, destacando la conmemoración del 1.700 aniversario del Concilio de Nicea.

En Turquía, León XIV completará la visita que no pudo efectuar su predecesor y tendrá un segundo encuentro con el Patriarca Bartolomé. Ambos líderes celebrarán juntos, en la ciudad que fue sede del primer concilio ecuménico, el aniversario histórico, firmando una declaración conjunta, rezando y compartiendo un almuerzo que simboliza las buenas relaciones entre la Iglesia de Roma y el Patriarcado de Constantinopla.

Además, el papa sostendrá reuniones con las comunidades y líderes católicos turcos y mantendrá un encuentro con representantes del islam. Dentro de este marco interreligioso, visitará la emblemática Mezquita del sultán Ahmet en Estambul, conocida popularmente como la Mezquita Azul. A su llegada a Ankara, el 27 de noviembre, será recibido por el presidente Recep Tayyip Erdogan.

El viaje continuará en Líbano, donde a partir de la tarde del 30 de noviembre, el papa será recibido por el presidente Joseph Aoun y se reunirá con el presidente de la Asamblea Nacional, el jefe de gobierno y otros representantes políticos y diplomáticos. En un país marcado por una severa crisis económica y por las secuelas de la explosión en el puerto de Beirut en agosto de 2020, León XIV rendirá homenaje a las víctimas con un momento de oración en silencio en el sitio del desastre.

La comunidad católica del Líbano tendrá un papel destacado durante esta visita. El papa se encontrará con patriarcas, obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y agentes pastorales. También visitará el hospital psiquiátrico de la Cruz, ubicado al norte de Beirut y gestionado por las Hermanas Franciscanas de la Cruz. Asimismo, visitará la tumba de San Charbel Makhlouf, patrono del país, y el 2 de diciembre celebrará una misa en el paseo marítimo de Beirut, en el mismo lugar donde Benedicto XVI ofició una ceremonia en 2012.

El diseño del logotipo para la visita en Turquía incluye el Puente de los Dardanelos, símbolo del encuentro entre Asia y Europa, complementado con una referencia a Cristo que refleja el lema del viaje: "Un Señor, una fe, un bautismo". Para Líbano, el emblema muestra al papa con la mano derecha en señal de bendición, rodeado por una paloma que representa la paz y un cedro, símbolo nacional. La cruz del Jubileo 2025, también presente, representa la esperanza basada en la fe, mientras que los colores reflejan el anhelo libanés por la paz, bajo el lema: "Bienaventurados los que trabajan por la paz".