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Peñarol y Minero cierran la fecha 12 del Apertura del fútbol sanjuanino
POR REDACCIÓN
En el cierre de la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga Sanjuanina de Fútbol, Minero derrota parcialmente por 2 a 1 a Peñarol. El encuentro, disputado con la intensidad propia de nuestro fútbol.
La roja que cambió todo
El partido era parejo hasta que una acción fortuita para Minero y desafortunada para el "Bohemio" rompió el equilibrio. Pedro Terrero se escapaba en soledad frente al arco local tras una contra letal, y Joel Carrizo, en su afán por detener el avance, cometió una infracción siendo último hombre. El árbitro no dudó: tarjeta roja directa para el defensor de Peñarol, dejando a su equipo con diez hombres con mucho tiempo por jugar.
El gol de la victoria
Con la superioridad numérica, Minero comenzó a manejar los hilos del encuentro y a desgastar la resistencia del conjunto chimbero. El premio llegó a través de los pies de Carlos Méndez, quien conectó un rebote y remató para poner el 1-0 parcial.
A pesar de los esfuerzos de Peñarol por buscar la igualdad con más garra que fútbol en el cierre del primer tiempo, Minero supo defender la ventaja y replegarse con orden para asegurar el resultado en la primera mitad.
Carlos Méndez aumentó la diferencia y hubo otro expulsado en Peñarol
En la segunda mitad, Minero salió decidido a liquidar el pleito. A los 9 minutos del complemento, nuevamente apareció Carlos Méndez para aumentar la diferencia: tras quedar mano a mano con el arquero de Peñarol, el delantero definió con categoría para poner el 2-0.
La mañana se volvió aún más oscura para Peñarol a los 16 minutos, cuando Enzo Arce vio la roja tras una dura infracción desde atrás a Facundo Gil. Sin embargo, cuando parecía que Minero navegaría tranquilo con dos hombres más, llegó una nueva incidencia: a los 19 minutos, Hernán Vega recibió su segunda tarjeta amarilla y dejó a la visita con diez.
En desarrollo.-