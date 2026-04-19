Peñarol y Minero cierran la fecha 12 del Apertura del fútbol sanjuanino

En el cierre de la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga Sanjuanina de Fútbol, Minero derrota parcialmente por 2 a 1 a Peñarol. El encuentro, disputado con la intensidad propia de nuestro fútbol.

La roja que cambió todo

El partido era parejo hasta que una acción fortuita para Minero y desafortunada para el "Bohemio" rompió el equilibrio. Pedro Terrero se escapaba en soledad frente al arco local tras una contra letal, y Joel Carrizo, en su afán por detener el avance, cometió una infracción siendo último hombre. El árbitro no dudó: tarjeta roja directa para el defensor de Peñarol, dejando a su equipo con diez hombres con mucho tiempo por jugar.

El gol de la victoria

Con la superioridad numérica, Minero comenzó a manejar los hilos del encuentro y a desgastar la resistencia del conjunto chimbero. El premio llegó a través de los pies de Carlos Méndez, quien conectó un rebote y remató para poner el 1-0 parcial.

A pesar de los esfuerzos de Peñarol por buscar la igualdad con más garra que fútbol en el cierre del primer tiempo, Minero supo defender la ventaja y replegarse con orden para asegurar el resultado en la primera mitad.

Carlos Méndez aumentó la diferencia y hubo otro expulsado en Peñarol

En la segunda mitad, Minero salió decidido a liquidar el pleito. A los 9 minutos del complemento, nuevamente apareció Carlos Méndez para aumentar la diferencia: tras quedar mano a mano con el arquero de Peñarol, el delantero definió con categoría para poner el 2-0.

La mañana se volvió aún más oscura para Peñarol a los 16 minutos, cuando Enzo Arce vio la roja tras una dura infracción desde atrás a Facundo Gil. Sin embargo, cuando parecía que Minero navegaría tranquilo con dos hombres más, llegó una nueva incidencia: a los 19 minutos, Hernán Vega recibió su segunda tarjeta amarilla y dejó a la visita con diez.

En desarrollo.-