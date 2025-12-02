Lissa Vera reveló la verdad de su renuncia a Bandana

Lissa Vera decidió utilizar sus plataformas sociales para poner fin a las especulaciones que la ubicaban fuera del futuro proyecto de Bandana. La artista, quien nunca se ha caracterizado por callar, desmintió de manera contundente las versiones que circularon tras el reencuentro del grupo, que también integran Valeria Gastaldi, Lourdes Fernández y Virginia Da Cunha.

Cansada de la circulación de rumores sobre su desvinculación, y mientras atraviesa un proceso de recuperación tras manifestar públicamente el "estrés" que vivió en estas semanas, Vera se vio obligada a clarificar su posición.

Mediante sus historias de Instagram, Lissa Vera confirmó que su participación en el proyecto de Bandana 2026 sigue siendo una posibilidad tangible. La artista declaró: “A raíz de los diferentes comentarios y consultas que me han hecho referentes a mi continuidad en el proyecto de Bandana 2026 me veo obligada a dejar en claro que no me bajé del mismo ya que las negociaciones siguen en pie”. De esta manera, confirmó que continúa en conversaciones con el grupo que surgió del reality Popstars.