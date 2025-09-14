Este domingo, el estudio de La Peña de Morfi en Telefe se llenó de alegría y emoción para celebrar los 55 años de Lizy Tagliani. La conductora, conocida por su carisma y energía, eligió compartir este día especial con su equipo y su público, quienes la acompañan cada fin de semana.

La celebración fue organizada en secreto por la producción y se convirtió en un homenaje cargado de afecto y recuerdos que marcaron la trayectoria de Lizy. Su llegada al estudio fue tan espontánea y divertida como ella: descendió de un colectivo de la línea 39 acompañada por parte del público, el staff y globos multicolores que le dieron un toque festivo a la escena. Con su característico humor, bromeó diciendo “Vayan entrando, pasen, lloren un poco…” mientras saludaba uno a uno a quienes bajaban del vehículo, asignándoles nombres graciosos al vuelo.

La fiesta se tornó aún más animada con la aparición sorpresa de un personaje disfrazado de oso, que sumó juegos y abrazos durante la transmisión en vivo. Al ingresar al estudio, Diego Leuco esperaba a Lizy rodeado de una decoración colorida con serpentinas rosadas y naranjas, guirnaldas y cortinas brillantes, listo para recibirla con todo el cariño.

El centro de atención fue una torta de cumpleaños de tres pisos, decorada con imágenes que rememoraban momentos clave en la vida de la conductora y figuras representativas que celebraban su historia. Al recibir el abrazo de Leuco, Lizy se emocionó al recordar cada detalle plasmado en la torta. “¡Miren! Acá cuando empecé a ser Lizy. Me ponía tetitas de mijo y ahí comencé…”, compartió entre risas y complicidad con sus compañeros.

Además, repasó otros instantes significativos, como una foto de su casamiento con Sebastián Nebot y una postal de su debut como anfitriona en el ciclo que actualmente conduce. Sin embargo, el momento más conmovedor fue al ver una imagen de su infancia junto a su madre y un boleto de colectivo. “Esto no puede ser más representativo: una foto con mi mamá y un boleto de colectivo. Marcó toda mi vida, yo lo tomaba siempre con mi mamá”, confesó con la voz quebrada por la emoción.

La celebración continuó entre lágrimas, abrazos y aplausos, cuando llegó el momento de soplar las velitas acompañadas por bengalas chispeantes y la tradicional canción de cumpleaños cantada por todos los presentes. Fiel a sus sentimientos, Lizy pidió tres deseos y agradeció profundamente el cariño que recibió.

Con su habitual calidez, la conductora volvió a referirse a la imagen de su madre y reflexionó: “Es lindo cumplir, mirar por atrás, saber toda la historia que uno tiene y poder compartir”. Entre bromas, confesiones y abrazos, dejó en claro que para ella la vida es una suma de historias y agradecimientos.

El festejo, transmitido en vivo y acompañado por una audiencia fiel, dejó un mensaje claro: el amor y los recuerdos se disfrutan mejor cuando se comparten. Así, entre globos, serpentinas, fotografías de viejos amores, boletos de colectivo y risas, Lizy Tagliani celebró sus 55 años en el centro de la pantalla, rodeada de sus seres queridos y del abrazo virtual de su público.