Hace siete meses, Viviana Canosa encendió las alarmas al denunciar a varios famosos, incluyendo a Lizy Tagliani, por presunta trata de persona. Las acusaciones comenzaron con Tagliani y luego sumaron otros nombres. Sin embargo, la investigación no encontró pruebas, y todo "quedó en presentaciones verbales sin pruebas".

Tras este periodo, la Justicia desestimó la causa. Elizabeth Vernaci, quien fue una de las figuras también denunciadas, confirmó el fallo. Según Vernaci, "Salió el fallo, ningún tipo de imputación a nadie, todo lo que habló y nos llenó de mier… nadie está involucrado y no se presenta ningún papel, ninguna víctima”.

Ahora, quien tomó la palabra fue Lizy Tagliani, quien busca un resarcimiento por lo que vivió. Respecto a la denuncia original, Tagliani aseguró que siempre estuvo “firme y segura” porque “nada de lo que dijeron pasó ni de casualidad”.

La modelo defendió su honorabilidad, indicando que “No tengo el cu… sucio, no sospecho”. También negó específicamente las implicaciones de las acusaciones, aclarando que nunca le gustaron los jóvenes ni tampoco robó. Aunque confesó que “Estuve triste”, subrayó que no se sintió “insegura jamás”.

Tras la desvinculación de la causa, Tagliani confirmó que buscará limpiar su imagen e iniciar acciones legales. “Estoy esperando mi momento, que el 10 de noviembre en los Tribunales de Lomas de Zamora para el juicio por calumnias e injurias”, anunció.

La acción inicial es contra Viviana Canosa. Lizy también llevará a la Justicia a Lucas Bertero, aunque aclaró que este último “creo que apeló”. Tagliani explicó que, por los tiempos del proceso, Bertero quizás no llegue al juicio de noviembre. En caso de que Bertero no esté presente, Tagliani iniciará “otro juicio, con otro juez”.

Finalmente, Tagliani se mostró implacable con sus próximas acciones. Declaró que no le “tendrá piedad a Viviana Canosa”, y concluyó su mensaje con una firme advertencia: “Lo único que me importa ahora es terminarlo en la Justicia que es donde voy a llegar a todas las instancias en las que sean necesarias. Voy por todo”.