Lo que dijo Canapino tras participar en las 500 Millas de Indianápolis y accidentarse

El reconocido corredor argentino, Agustín Canapino cumplió corrió en las 500 Millas de Indianápolis. Cuando todo parecía un sueño cumplido casi a la perfección, un inesperado choque a ocho vueltas del final lo sacó de la carrea. El nacido en Arrecifes, representante del equipo Juncos Hollinger Racing, se encontraba entre los 15 mejores al momento de impactar con el mexicano Patricio O’Ward.

En una entrevista con ESPN, Canapino expuso: "Sí, una pena porque veníamos tan bien. Estábamos en el top 15 a falta de menos de 10 vueltas, me relancé bárbaro, pude pasar a tres autos y justo cuando se pega Pato (O’Ward), ponen bandera amerilla y McLaughlin toca a Pagenaud. En esa desaceleración Pagenaud queda delante mío entrando en trompo, y yo por evitar el golpe con él también lo pierdo (al auto) y me voy al muro. Mucha mala suerte, una pena enorme porque estabamos muy cerca del final, con grandes posibilidades de un top 15 y por qué no pelear por un top 10".

"Estábamos bien, era la idea aprovechar esa estrategia y cada vez que tenía aire limpio giraba rápido. Esa posibilidad me permitió pasar de estar 22-23 a 17 y en el relanzamiento pasé a muchos autos y me había puesto ahí en pelea con los pilotos de equipos grandes, peleando por un lugar en el top 15 y tratando de terminar la carrera en esas posiciones, que era lo máximo que podíamos aspirar. Una pena después de 190 vueltas, estando muy cerca del final, con una posibilidad de un buen resultado que termine así duele. Pero es mala suerte, cosas de las carreras, pusimos todo y es lo que salió", agregó luego Agustín.

Más dichos de Agustín Canapino

A su vez, el piloto argentino dijo: "Siempre se aprende. Cada vez que me subo al auto me siento mejor, un poco más cómodo, y voy evolucionando. Es como que uno nunca deja de aprender porque estoy recién empezando, así que espero que toda esta experiencia siga para seguir evolucionando. Nada por suerte, todo muscular. Tengo hinchada la mano por el golpe, pero nada roto. Me atendieron muy bien el cuerpo médico de la categoría, me hicieron Rayos X no tengo ningún hueso roto solamente el golpe contra el muro que fue fuerte".

"Luego contra Pato el auto ya me queda sin control, sin frenos y tirado para arriba, no lo veo, cuando lo veo ya lo estaba por chocar y lo termino golpeando sin querer. Muchas gracias, esta es la pasión nuestra, así somos. Es la idea, podemos mostrarle al mundo y a los Estados Unidos de qué estamos hechos. Me da pena no haber terminado la carrera, era un broche hermoso, no se pudo y ojalá tenga una segunda oportunidad el año que viene", sentenció Agustín Canapino.