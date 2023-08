Logan Paul insultó a Conor McGregor y le apostó 2 millones de dólares

El youtuber convertido en boxeador, Logan Paul, destrozó a Conor McGregor con palabras hace pocas horas. El mencionado se encontró en la órbita del irlandés antes de su pelea del 14 de octubre contra Dillon Danis, después que el excampeón de dos divisiones de UFC reveló que está ayudando a entrenar a su colega para la pelea. Confiado en sus posibilidades de victoria, el hermano de Jake propuso una apuesta de $1 millón a "The Notorious". Sin embargo, en el podcast Flagrant de Andrew Schultz, duplicó esa cifra.

Al principio, Paul indicó: "Este hijo de puta me decepciona un poco, porque crecí amándome mucho Conor McGregor. Es tan entretenido, es tan bueno. Cuando peleó contra Floyd Mayweather, vamos, fue como el evento deportivo más emocionante de todos los tiempos. Estaba emocionado por eso. Y ahora que, de alguna manera extraña y indirecta, nos estamos cruzando, o él está entrenando a Dillon y Dillon es el tipo con el que estoy peleando y tengo la oportunidad de abrir un diálogo con él, simplemente me decepcionó un poco".

"Una superestrella. Sólo por sus problemas con las drogas, la forma en que no se compromete con nada, la forma en que no respalda nada de lo que dice. La forma en que es todo ladrido, no muerde. Estas cosas me molestan. Entiendo por qué es amigo de Dillon, hermano. Ambos son malas personas. Son unos cabrones. La palabra que Jake Paul usó para describir a Dillon es 'malvada' y dije: '¿Sabes qué? Eso es realmente cierto'", expuso luego Logan.

Contundencia de Logan Paul

Por otra parte, el youtuber comunicó: "Es un alma malvada y podrida. No sé si existe el cielo, no sé si existe el infierno. Me gustaría creer que el cielo existe, pero si el infierno existe, Dillon Danis pertenece allí. Ser humano podrido, vil, malvado, grotesco y pútrido, y puedo ver por qué es amigo de Conor. Entonces hermano, desafié a Conor y le dije: '¿Vas a entrenar a Dillon para la pelea? Vale, te apuesto 1 millón de dólares. Te apuesto un millón de dólares a que vencí a tu luchador. Silencio de radio".

"Conor, ¿sabes qué? Te diré una cosa, te lo diré, Sr. Moneybags, voy a hacer que esto sea más interesante para ti. ¿Qué tal si lo duplicamos? $2 millones. Dos millones de dólares dicen que le gané a tu chico Dillon Danis. Sé que vas a ver esto. Sé que vas a ver este clip. Lo estás entrenando, lo estás guiando, definitivamente aparecerá, ¿verdad? Para ti. Ambos ladran, no muerden", afirmó Logan Paul.

Para sentenciar, el luchador de WWE resolvió: "$2 millones que dicen que te gané muchacho, te enviaré el contrato mañana. Él no va a responder. Todos ladran, ninguno muerde, los dos. Porque él conoce el resultado. ¿Por qué alguien pensaría que Dillon Danis podría vencerme? ¿Por qué? Nadie lo ve en Bellator y dice: 'Ese tipo puede atacar'. Ganó por un punto de apoyo en una de sus victorias. ¿Cómo funciona eso? ¿Solo sostienes el dedo del pie?".