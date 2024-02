Tras el posteo del exmandatario provincial, Sergio Uñac, donde tildó de falsas las declaraciones del ministro de Salud Pública sobre el estado financiero de la Obra Social Provincia, y presentó un informe asegurando que las cuentas del organismo fueron entregadas con un resultado positivo, el interventor de la OSP, Rodolfo Fasoli, afirmó que el exgobernador argumenta un tecnicismo, pero que la realidad es que la entidad lleva 10 meses consecutivos con los números en rojo. Además, aseveró tener pruebas de todo.

“Lo concreto y real, es que la Obra Social Provincia tiene 10 meses consecutivos de pérdidas millonarias mensuales. Algunos meses más, otros meses menos, pero son 10 meses con las cuentas en rojo”, afirmó Fasoli a DIARIO HUARPE.

Rodolfo Fasoli. (Foto: gentileza).

En este sentido, el interventor confirmó que durante el traspaso en los cambios de gestiones, él recibió una planilla firmada por las antiguas autoridades donde afirmaban tener dichas pérdidas en los últimos 10 meses. Además, aseguró que tiene certificado por escribano que en la sede del organismo encontraron un placard repleto de expedientes sin salir. “Está todo documentado, con eso no tengo nada para discutir”, enfatizó.

A su vez, explicó que dichos expedientes datan del 2023 y representan deudas a pagar, las cuales están comenzando a ser abonadas, y no son tenidas en cuenta en el informe que fue presentado por Uñac. “Esta es la realidad. Uno puede decir yo dejé tanto de ahorro, pero si hay pérdidas mensuales, ¿cómo se puede creer en esa cifra?”, sentenció.

“Se habla de los ahorros de la OSP, pero lo que hay que ver es cómo se usaron y dónde están, si nunca se estuvo pagando nada. Yo no puedo decir si es verdadero o falso eso, lo que digo es que se sujetan de un tecnicismo, como lo es un informe económico-financiero, pero confunden lo percibido con lo devengado”, expresó Fasoli.

Por otra parte, al ser consultado sobre la situación económica actual de la OSP, el interventor no anduvo con rodeos y fue tajante en su respuesta: “Económicamente y financieramente, la situación es muy complicada. Tenemos que achicar gastos de todos lados, porque si no, no se puede funcionar”.

En tato que, al ser consultado sobre el tema durante una rueda de prensa, el vicegobernador Fabián Martín expresó: “Tanto el ministro de Salud como el interventor de la OSP tienen documentación y han estudiado técnicamente este tema con sus equipos. Seguramente Dobladez va a responder la carta del exgobernador Uñac, y vuelvo a repetir, hay documentación que respaldan los dichos del ministro”.