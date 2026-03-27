La Dirección de Epidemiología de la provincia trajo tranquilidad a la población tras confirmar que los dos casos que figuraban bajo estudio en el Boletín Epidemiológico Nacional han sido oficialmente descartados. Liliana Bertoni, titular del área, explicó el proceso de vigilancia activa que se realiza para evitar que el virus circule de manera silenciosa en San Juan.

Según detalló la funcionaria en diálogo con DIARIO HUARPE, la provincia mantiene un estricto protocolo de "vigilancia cruzada". Esto implica que el 30% de los casos que dan negativo para dengue son derivados automáticamente a laboratorios de Buenos Aires para ser testeados por chikungunya y otros arbovirus.

Casos bajo la lupa

Sobre los dos casos que habían generado alerta en el último informe nacional, Bertoni fue categórica: "Son dos casos sospechosos cuyo estudio ya finalizó esta semana. Nos han avisado que son negativos y probablemente ya no aparezcan en el próximo boletín", aseguró.

La doctora aclaró que estos pacientes en particular presentaban antecedentes de viaje, lo que activó de inmediato las alarmas del sistema de salud. "La vigilancia se hace de cualquier caso de dengue con PCR negativa, pero estos dos casos puntuales que quedaban en estudio hasta antes de ayer tenían historial de haber estado fuera de la provincia", subrayó.

Vigilancia activa y prevención

El proceso para descartar definitivamente esta enfermedad no es inmediato, ya que requiere de dos a tres pruebas de laboratorio espaciadas en el tiempo. Por este motivo, muchos pacientes permanecen en la categoría de "sospechosos" durante varias semanas hasta que llega la confirmación final desde los centros de referencia nacional.