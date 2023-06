Sábado de mucha acción en mundo ovalado en el certamen más importante de la región que reúne a los mejores equipos de San Juan, Mendoza, San Luis, Río Negro y Neuquén. El denominado Regional Oeste encara la recta final y los equipos locales atraviesan diferentes realidades.

En el Top 8, San Juan RC y Universidad juegan de local. Ambos están prácticamente eliminados y navegan en el fondo de la tabla de posiciones. Los Piuquenes reciben a Teqüe con el referato de Eduardo Barraza. Los Patos hacen lo mismo ante CBM con el arbitraje de Federico González. Los dos cotejos inician a las 16 horas.

Los otros compromisos se llevan a cabo afuera de la provincia. A las 12 horas, Liceo y Los Tordos miden fuerzas. A las 16 horas el líder Marista tiene una visita de riesgo en la Patagonia cuando enfrente a Neuquén RC.

En Copa Plata, Huazihul quiere asegurar su lugar en la siguiente instancia buscando ascender. Para eso busca ganarle al escolta Mendoza RC en la Catedral. El cotejo inicia a las 15.30 horas y el árbitro es Joaquín López.

Los otros compromisos de la categoría son los siguientes: Tacurú RH vs. Peumayén, Banco vs. Marabunta y Belgrano vs. Universitario. Todos comienzan a las 16 horas.

En Bronce, resalta el gran duelo entre Alfiles y San Jorge de San Rafael. Los Elefantes deben ganar para continuar con chances de campeonar. El Match se lleva a cabo a las 14.30 horas bajo la antena mirada del experimentado Gustavo Pérez. El domingo, Jockey Club cierra la fecha recibiendo a Los Teros de San Luis a las 16 horas.

Resolución adversa

Párrafo aparte para la compleja semana que vivió el Club de Santa Lucía. Sin el acompañamiento de algunos dirigentes de la USR, quienes piensan más en poner fecha en la Asamblea para ser reelegidos que defender a las instituciones que las nuclean, tuvo un fallo adverso sobre el partido suspendido del sábado pasado ante CBM. El Consejo de Disciplina resolvió dar por finalizado el encuentro decretando la derrota del equipo sanjuanino. Además, fue suspendido Juan Pablo Venier (capitán del primer equipo) por dos semanas y la perdida de la localía por una fecha. Esta última sanción entra en vigencia a partir del lunes 12 del corriente año.