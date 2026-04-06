La Municipalidad de Rivadavia enfrenta un escenario complejo en materia de recaudación: el 70% de los contribuyentes mantiene deudas, según confirmó la directora de Rentas, María Mercedes Vargas, en diálogo con DIARIO HUARPE.

“Tenemos una morosidad de un 70%, pero con la esperanza de que los contribuyentes empiecen a regularizar su situación”, explicó la funcionaria, quien además reconoció que este porcentaje se incrementó en los últimos años.

En este contexto, desde el municipio impulsan distintas herramientas para incentivar el cumplimiento, entendiendo que los recursos son clave para sostener servicios y ejecutar obras.

Descuentos de hasta el 20% por pago anual

Uno de los principales incentivos vigentes es el esquema de descuentos para quienes opten por cancelar sus tasas de manera anticipada. Vargas detalló que el próximo vencimiento es el 10 de abril, correspondiente a la tasa de servicios sobre inmuebles y comercio.

“Pagando la anualidad tenemos el 10% de descuento y si lo hacemos a través de la página web del municipio, se suma un 10% más”, explicó.

De esta manera, quienes utilicen los medios digitales pueden acceder a un beneficio total del 20%, lo que representa una alternativa atractiva para quienes buscan regularizar su situación y ahorrar.

Planes de pago y facilidades

Para aquellos vecinos con deudas acumuladas, el municipio ofrece planes de financiación de hasta 24 cuotas.

“Los planes se pueden hacer en hasta 24 cuotas para deudas importantes, o hasta 12 cuotas con débito automático”, indicó Vargas.

Además, destacó que la tasa de interés ronda el 2,5% mensual, considerada accesible, y que quienes adhieran al débito automático obtienen un 10% de descuento en cada cuota.

Estas medidas buscan facilitar el cumplimiento en un contexto económico complejo, brindando opciones flexibles para distintos niveles de deuda.

Deudas que se transforman en obras

Más allá de los beneficios económicos, uno de los ejes centrales de la estrategia municipal es el programa “Juntos por tu barrio”, que continúa vigente.

La iniciativa propone que lo recaudado por deudas se traduzca directamente en obras solicitadas por los vecinos. “El año pasado el programa anduvo muy bien, se han hecho bastantes obras y se siguen haciendo”, señaló Vargas.

El mecanismo es simple: a través de un convenio con la unión vecinal (o un grupo de vecinos) se definen las obras prioritarias. Luego, durante un período de entre 30 y 60 días, lo recaudado por regularización de deudas en ese sector se destina a concretarlas.

“Todo lo que se recauda se traduce en las obras que los vecinos han solicitado”, remarcó la funcionaria.

Un llamado a la responsabilidad colectiva

Desde el municipio insisten en que la regularización no solo implica un beneficio individual, sino también colectivo.

El cumplimiento de las obligaciones permite sostener servicios esenciales y avanzar en mejoras concretas en cada barrio, en un contexto donde la caída de la recaudación obliga a optimizar cada recurso disponible.

Con descuentos, facilidades de pago y la posibilidad de ver reflejado el aporte en obras cercanas, Rivadavia apuesta a que más vecinos se sumen al cumplimiento y reviertan un índice de mora que hoy marca un fuerte desafío para la gestión.