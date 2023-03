Los próximos comicios provinciales del 14 de mayo están tan solo a 45 días de distancia. Si bien muchos de los candidatos pusieron primera e iniciaron con sus campañas electorales y la recorrida por las calles sanjuaninas, uno de los puntos fundamentales que surgió a raíz de la eliminación de las PASO es el Sistema de Participación Abierta y Democrática (Sipad). Este nuevo sistema electoral para la mayoría de los sanjuaninos aún no está claro.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

DIARIO HUARPE realizó una recorrida por las calles del microcentro para conocer cuál es el panorama frente a las próximas elecciones y preguntarle a los ciudadanos si conocen cómo será el momento de votar y si podían mencionar al menos tres candidatos a intendente de su departamento de residencia.

Publicidad

Si bien las respuestas fueron divididas, la gran mayoría aseguró que no entiende o desconoce totalmente de qué se trata el Sipad. “El nuevo sistema prácticamente no lo conozco, sé que tengo que ir a votar el 14, pero no sé si hay PASO o no. Nos han mareado mucho, es una complicación”, dijo a este medio Laura Jofré, de Rivadavia, quien solo mencionó que conocer a dos candidatos: Sergio Miodowsky y Alejandra Venerando. “No sé quién va por Milei ni quiénes otros. No tengo idea a quién votar”, concluyó.

Por otro lado, Emiliano Díaz mencionó que conoce que próximamente se votará bajo la ley de lemas. “Sé que es así, pero poco se ha informado al respecto porque es negocio para algunos y pérdida para otros. En mi caso soy de Rawson y conozco a Gioja y Munisaga, pero sé que hay varios y todos están en la misma bolsa. Vamos a ver qué pasa, al final todo es negocio porque los votos de uno van para el otro”, opinó.

Los más jóvenes también se mostraron confusos ante el tema. “No tengo idea del nuevo sistema electoral y solo conozco a Carlos Maza y José Castro en Angaco. El año pasado voté en Neuquén y fue con el voto electrónico, por lo que no sé con qué me voy a encontrar”, dijo Víctor Recabarren.

Finalmente, Marcos Ordán dijo que “conozco el nuevo sistema electoral de la ley de lemas y son muchísimos candidatos por todos lados, es muy complejo para mucha gente, por lo que creo que habría que seguir difundiendo para que la gente pueda entender y votar con conciencia”, detalló el joven capitalino que reconoció como candidatos a Carolina Salvioli, Belén Varela y Emilio Baistrocchi.