Los videos de la corrida de los chicos tras los disparos en la escuela de Santa Fe

La provincia de Santa Fe amaneció este lunes con una noticia que estremece al país. Un adolescente de 15 años —cuya identidad se mantiene en reserva por tratarse de un menor— ingresó armado a la Escuela N°40 Mariano Moreno del municipio de San Cristóbal y asesinó a un compañero de 13 años. Además, hirió a otros dos estudiantes.

El hecho ocurrió alrededor de las 7:15 de la mañana, cuando los alumnos se encontraban en un patio interno del establecimiento aguardando el izamiento de la bandera, momento previo al inicio formal de la jornada escolar. Fue entonces que, según los primeros testimonios, el atacante sacó una escopeta de un estuche de guitarra y comenzó a disparar.

Los videos que capturaron el horror

En medio del caos, algunos compañeros del tirador grabaron con sus teléfonos celulares los instantes previos y posteriores a las detonaciones. Las imágenes, que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales y fueron difundidas por medios nacionales, muestran la magnitud del pánico que se desató dentro del colegio.

El primer registro: en una de las grabaciones, se observa a lo lejos al joven que habría efectuado los disparos. Luego de las detonaciones, los chicos que estaban en la zona comienzan a correr desesperadamente para guarecerse de los tiros. La imagen refleja la confusión y el terror que invadió a los estudiantes en cuestión de segundos.

El segundo registro: difundido por el canal de noticias TN, muestra a los chicos corriendo en un patio de la institución luego de que se realizaron los disparos. Algunos se arrojan al piso, otros buscan refugio detrás de las columnas y varios corren sin rumbo en medio de gritos y llantos.

Estos videos, junto con otros testimonios que siguen surgiendo, permiten reconstruir los minutos de horror que vivieron los alumnos y docentes de la Escuela N°40.

Cómo ocurrió el ataque

De acuerdo a la información recabada hasta el momento, el agresor —que cursa tercer año— ingresó al establecimiento con una escopeta oculta dentro de un estuche de guitarra. Una vez en el patio interno, sacó el arma y efectuó entre cuatro y cinco disparos.

Uno de los proyectiles impactó de forma fatal en la víctima, un estudiante de primer año de apenas 13 años. Otros dos adolescentes —también de 13 y 15 años— resultaron heridos. Uno de ellos fue trasladado en código rojo a la ciudad de Rafaela, con perdigones alojados en la cara y el cuello. El otro presenta heridas de menor gravedad y se encuentra fuera de peligro.

La intervención clave de un asistente escolar

La situación pudo haber sido aún más trágica de no ser por la rápida intervención de un asistente escolar, quien se abalanzó sobre el agresor y logró quitarle la escopeta. Este accionar permitió detener la seguidilla de disparos y evitar que más estudiantes resultaran heridos.

El adolescente de 15 años fue detenido por la Policía en las inmediaciones de la escuela momentos después del ataque. Quedó a disposición de la justicia penal juvenil, que deberá determinar su situación procesal.

Evacuación y asistencia

La Escuela N°40 Mariano Moreno fue evacuada de inmediato tras el ataque. El establecimiento fue acordonado por personal policial mientras los equipos de emergencia asistían a los heridos y contenía a los estudiantes que lograron ponerse a salvo.

Equipos de emergencias psicológicas del Ministerio de Educación de Santa Fe fueron desplegados en la escuela para brindar asistencia a los estudiantes, docentes y familiares afectados por el episodio. La institución suspendió sus actividades por el resto de la jornada.

Las imágenes que impactaron al país

Además de los videos del ataque, también trascendieron imágenes de los momentos posteriores a la tragedia. Una de ellas muestra a uno de los alumnos heridos siendo ingresado al hospital, con claros signos de haber sido alcanzado por perdigones. Otra imagen, captada por el fotógrafo Mario Galoppo, retrata la fachada de la escuela en medio del operativo policial.

Las grabaciones y fotografías generaron una ola de conmoción en las redes sociales, donde usuarios de todo el país expresaron su dolor y repudio ante lo ocurrido.

Lo que se sabe hasta el momento

El agresor : un alumno de 15 años que cursa tercer año. Ingresó al colegio con una escopeta oculta en un estuche de guitarra.

La víctima fatal : un estudiante de 13 años, que cursaba primer año. Recibió un disparo que le costó la vida.

Los heridos : dos adolescentes de 13 y 15 años. Uno de ellos fue trasladado en código rojo a Rafaela con perdigones en cara y cuello; el otro presenta heridas de menor gravedad.

La intervención : un asistente escolar se abalanzó sobre el agresor y logró quitarle el arma, evitando una mayor tragedia.

La detención : el adolescente fue detenido por la Policía y quedó a disposición de la justicia penal juvenil.

La escuela: fue evacuada, acordonada y suspendió sus actividades por el resto de la jornada.

Un hecho que reabre el debate sobre la seguridad escolar

El trágico episodio de San Cristóbal reabre el debate sobre la seguridad en las escuelas argentinas y el acceso de menores a armas de fuego. La forma en que el agresor ingresó el arma —oculta en un estuche de guitarra— plantea interrogantes sobre los protocolos de control de ingreso a los establecimientos educativos.

Organizaciones vinculadas a la protección de la infancia y la educación instaron a las autoridades a reforzar los mecanismos de prevención y a profundizar las políticas de detección temprana de situaciones de riesgo en el ámbito escolar.

Mientras tanto, en San Cristóbal el dolor es total. La comunidad educativa, los familiares y los vecinos atraviesan horas de angustia mientras se espera la evolución de los dos estudiantes heridos y el avance de la investigación judicial.