Lousteau desestimó ser compañero de fórmula de Macri

En el mes de abril, se hizo pública una reunión que mantuvo Martín Lousteau con el presidente Mauricio Macri. Los analistas políticos evaluaron la situación como una proyección al futuro de agosto y octubre que son los momentos eleccionarios en el país. Algunos se animaron a decir que sería el compañero de fórmula para la presidencia.

Sin embargo, consultado acerca de este potencial escenario, Lousteau eligió tomar distancia y reiterar su voluntad de formar una coalición más amplia que "supere a Cambiemos" e incluya, entre otros, al precandidato presidencial Roberto Lavagna y sectores del peronismo no kirchnerista.

Para manifestar esta postura, el diputado ensayó una crítica hacia la coalición de gobierno: "Yo ni siquiera estoy en Cambiemos. Cuando hemos pedido primarias para mostrar matices, diferencias en diagnóstico sobre cómo encarar los problemas, no nos quisieron adentro", dijo Lousteau en diálogo con Alejandro Fantino en el programa "Animales Sueltos", que se emite por América.

El diputado hacía referencia a las elecciones legislativas de 2017 donde, ante la negativa de Cambiemos de celebrar elecciones internas, compitió como candidato del partido Evolución.

Lousteau profundizó luego su concepto acerca de la coalición que imagina: "Tenemos que tener coaliciones lo suficientemente grandes para abordar lo que hay que hacer. No basta una persona que tenga bien el diagnóstico. Yo no voy a estar en ningún lugar que no comparta que la coalición para gobernar argentina tiene que ser más grande".

Fuente: Infobae