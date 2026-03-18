Luciana Martínez libre: contradicciones del turista y detalles del caso de la viuda negra

Luciana Martínez, ex concursante de Gran Hermano, y su representante Cristian Wagner recuperaron su libertad tras ser acusados por un turista estadounidense del delito de "viuda negra".

La excarcelación se fundamentó en las contradicciones del denunciante, quien alteró su relato sobre el momento en que se quedó dormido y el episodio del Uber tras haber conocido a los involucrados en una fiesta para luego trasladarse juntos a un hotel.

Respecto a esta resolución, el periodista Martín Candalaft planteó: "¿La liberaron porque la acusación no daba para dejarlos presos o porque se contradijo el norteamericano? ¿Qué pasó adentro de ese departamento?".

El caso presenta versiones cruzadas sobre lo ocurrido en la habitación, donde se hallaron drogas que no pertenecían a los acusados. El turista manifestó que "yo estaba en otro sector de la habitación, en el baño con Luciana y no me doy cuenta que me sacaron las cosas. Me doy cuenta después", mientras que Wagner argumentó que "a mí me atacó el americano, me echó de la habitación y para que yo me vaya tiró las cosas por la ventana".

Pese a que Martínez fue encontrada con pertenencias y el pasaporte de la supuesta víctima, ella declaró tajantemente: "No soy viuda negra". Asimismo, la Justicia determinó que el alegado llamado al 911 por parte de la defensa de Wagner es inexistente.

Sobre la retención de documentos, Franco Torchia analizó que "lo del pasaporte tiene una explicación. Es un delito retener documentación personal de una persona, pero a veces en el arreglo de una situación sexual, se usa".

El periodista sugirió que "es preferible decir que fuiste asaltado en lugar de decir 'estábamos en una situación privada de acuerdo'", debido a que "en Estados Unidos el trabajo sexual es un delito, incluso para aquel que lo contrata". Finalmente, aunque la investigación continúa y Martínez deberá cumplir condiciones para seguir libre, el denunciante fue considerado víctima y se le permitió abandonar Argentina.