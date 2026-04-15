Luciana Salazar fue abusada: “Una persona del espectáculo y una expareja”

Luciana Salazar sorprendió al relatar públicamente que fue víctima de abuso en una entrevista. La modelo aclaró que los episodios no ocurrieron cuando era menor de edad sino que "Me pasó siendo ya siendo conocida".

Ante la pregunta sobre si sufrió abusos sexuales, ella contestó que "Sí. Si alguien te está poniendo frente a una pared, y te quiere besar es un abuso". Salazar profundizó en la distinción técnica de los episodios vividos aclarando que "Yo pensé que eso era acoso, peros el acoso es verbal. A mí me explicaron que cuando ya pasa lo físico es abuso".

Respecto a los responsables, la conductora confirmó que uno de ellos pertenece al ambiente artístico al decir "Sí, pero no voy a nombrar". Además, relató una situación vivida con un antiguo vínculo sentimental luego de su relación con Redrado.

Sobre este hecho detalló que "Pero también de una pareja, cuando estaba separada de Redrado, me quiso intentar besar y él estaba en pareja y yo no, y yo no quise". A pesar de que la modelo remarcó que no se trató de una violación, sostuvo la gravedad de lo sucedido en el streaming Bondi.