Luciano Pereyra se presentará en mayo en el Estadio Aldo Cantoni de San Juan

El reconocido cantautor argentino Luciano Pereyra se presentará el próximo sábado 2 de mayo en el Estadio Cerrado Aldo Cantoni de San Juan, como parte de su nueva gira "Te Sigo Amando". El espectáculo, que comenzará a las 22 horas, ofrecerá una puesta en escena renovada con los éxitos que han marcado su extensa trayectoria musical.

Con más de 25 años de carrera y 15 álbumes editados, Pereyra se ha consolidado como uno de los artistas más destacados de la música latina. Su recorrido artístico incluye múltiples distinciones, entre ellas varios Premios Gardel, las Gaviotas de Plata y Oro del Festival de Viña del Mar y dos nominaciones al Latin Grammy. A lo largo de su carrera ha colaborado con figuras internacionales de la talla de Alejandro Fernández, Carlos Vives, Alejandro Sanz, David Bisbal y Juanes, entre otros.

Las entradas para el concierto ya se encuentran a la venta a través de la plataforma Ticketek, con precios que parten desde los $57.500. Dada la expectativa generada por el regreso del artista a la provincia, se recomienda la adquisición anticipada de localidades. El enlace oficial para la compra es https://www.ticketek.com.ar/luciano-pereyra/estadio-cerrado-aldo-cantoni.