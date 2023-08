El fenómeno climático estaba anunciado hace días y se hizo presente. El viento Zonda llegó a San Juan en la tarde de este domingo y se espera que en las próximas horas se intensifiquen las ráfagas. El alerta meteorológico se había anunciado hace días a través del Servicio Meteorológico Nacional.

Las fuertes ráfagas de viento podrían superar los 70 km/h, por lo que desde el Gobierno de San Juan, se le pidió a la población ser precavidos cuando salgan de sus hogares por la magnitud del fenómeno. En las zonas rurales, las ráfagas podrían ser incluso más fuertes que las ya mencionadas.

El viento, además de elevar las temperaturas generará poca visibilidad por lo que la gente que conduce, deberá ser cautelosa y estar atenta a su alrededor. Esta es una de las recomendaciones que emitió el gobierno junto con una serie de cosas a tener en cuenta.

También se recomendó cerrar y asegurar las puertas y ventanas, no detenerse debajo de árboles ni elementos sujetados a edificios como carteles. Además, se hizo hincapié en que, dadas las condiciones climáticas, se pueden llegar a generar incendios forestales, por lo que se sugirió no arrojar colillas de cigarrillos en alta vegetación, no arrojar productos inflamables en los campos y evitar realizar fogatas cerca de lugares agrícolas.