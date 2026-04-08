Luis Ventura contó la experiencia paranormal con su papá por un dibujo

Luis Ventura protagonizó un momento de profunda sensibilidad en el programa A la Tarde al relatar una vivencia vinculada a su hijo Antonito. El relato surgió mientras conversaban sobre una experiencia personal de Gustavo Yankelevich con su hija Romina Yan, lo que dio pie a que el periodista compartiera su propio recuerdo.

El conductor explicó que "Él va a una escuelita, y hubo una semana donde le habían pedido que fuera con un camisolín porque iban a hacer un trabajo con témpera con las manos" sobre el inicio de la situación escolar de su niño.

Al profundizar en la historia dentro del ciclo de América TV, el comunicador no pudo evitar las lágrimas frente a las cámaras. Antes de dar detalles, advirtió a sus compañeros que "Ay, me voy a emocionar. Esto salió en muchos diarios con el estudio del fenómeno paranormal" respecto a la trascendencia del evento.

Según su testimonio, la obra artística realizada por el pequeño contenía formas imposibles de explicar para la familia. Ventura describió que "Eran manchas y en medio del dibujo salió un brazo con la seña que siempre hacía mi viejo… una mano con el pulgar para arriba" como una clara referencia a su progenitor.

La observación detallada de la pintura reveló más sorpresas para los presentes, ya que el periodista aseguró que "Cuando vos buscás en la mancha podés divisar la cara del viejo" en la misma superficie. Actualmente, la pieza artística ocupa un lugar central en su hogar particular. Sobre el interés que genera la obra, el invitado comentó que "Cada vez que vienen, hay mucha gente que ha leído esas notas y quieren ver el cuadro" debido a la curiosidad que despierta el hallazgo en sus visitantes.

Antonio Ventura, padre del periodista, falleció en el año 2012 tras enfrentar complicaciones de salud a los 85 años. En aquel entonces, su hijo lo recordó con admiración al confirmar su deceso manifestando que "Mi viejo fue un pionero del periodismo" y destacando su trayectoria.

El hombre fue una figura fundamental en los medios de comunicación, por lo que Luis agregó que "Fue fundador del diario Crónica y trabajó en distintos medios como Crítica" al momento de su partida. El legado del impulsor del formato tabloide en la gráfica brasileña continúa vigente a través de sus hijos Luis y Carlos, junto a sus nietos Nahuel y Facundo.