Para la paritaria, desde UDAP afirmaron que rechazarán ofertas no remunerativas

En la previa del paro docente de este jueves en San Juan y de la reanudación de la paritaria salarial, convocada por el Gobierno de San Juan para el lunes 13, desde UDAP marcaron una postura firma. En declaraciones a DIARIO HUARPE, la secretaria general, Patricia Quiroga, dejó en claro que el malestar en los docentes no solo es por los montos, sino por la forma en que se liquida el salario, poniendo el foco en la necesidad de mantener el blanqueo logrado en los últimos años.

"Acá lo que debemos recalcar es algo: la docencia no quiere sumas en negro", sentenció Quiroga. La dirigente recordó que el sector trabajó durante dos años para transparentar los recibos de sueldo y que aceptar montos no remunerativos significaría un retroceso histórico. "Eso nos vuelve a retrasar y, además, esa suma fue para un solo sector, lo que achata la pirámide salarial", agregó.

Expectativa por la paritaria del lunes

A pesar de la huelga de este jueves 9 de abril, el diálogo institucional tiene una fecha marcada en el calendario. El Gobierno provincial confirmó que la reapertura de la paritaria será el lunes 13 de abril, a las 15 horas.

"Hace dos semanas que pedimos la reapertura. El lunes tenemos la reunión y ya el 14 o 15 tienen que liquidar, por eso la urgencia", explicó la secretaria general.

Quiroga subrayó que la paritaria nunca se cerró formalmente, sino que el Ejecutivo liquidó de forma unilateral el último mes. "No hay nada definido para abril, mayo ni junio", advirtió.

De cara al lunes, la intención del gremio es bajar cualquier propuesta gubernamental a las bases, pero con la premisa inamovible de que todo aumento debe ir al básico para evitar el desfinanciamiento del sistema y el perjuicio a la carrera docente.