La esperanza de paz duradera que despertó el acuerdo mediado por Islamabad parece pender de un hilo. Este miércoles, apenas horas después de que entrara en vigor la tregua de catorce días entre Estados Unidos e Irán, la agencia de noticias semioficial iraní Fars informó que se suspendió nuevamente el paso de buques petroleros por el estrecho de Ormuz.

La medida, vinculada directamente a la Guardia Revolucionaria, responde según Teherán a los recientes ataques perpetrados por Israel contra el Líbano. Aunque el primer buque comercial había logrado cruzar con "permiso" iraní a primera hora de este miércoles, el flujo se cortó abruptamente ante la nueva escalada de violencia en la región.

Violaciones al alto el fuego

El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, fue el encargado de encender las alarmas al denunciar las primeras violaciones del alto el fuego en varios puntos de la denominada "zona de conflicto". A través de un mensaje en su cuenta de X, el mandatario instó de manera "firme y sincera" a que todas las partes ejerzan la contención.

"Es fundamental que se respete el alto el fuego durante estas dos semanas para que la diplomacia pueda asumir un papel protagónico en la búsqueda de una solución pacífica", señaló Sharif, quien actuó como mediador clave en el pacto de Islamabad.

Drones y defensa del espacio aéreo

La situación se tornó aún más crítica tras el anuncio de las fuerzas iraníes sobre una presunta incursión enemiga en la provincia de Fars. Según el comunicado oficial, se detectó un dron avanzado Hermes 900 sobrevolando territorio iraní.

Desde Teherán fueron categóricos: cualquier incursión de aeronaves en su espacio aéreo constituye una ruptura de la tregua y recibirá una "respuesta firme". El cierre de Ormuz, un punto neurálgico por donde circula gran parte del petróleo mundial, es la primera consecuencia de esta nueva crisis que pone en jaque la estabilidad económica y política global.

El mundo en vilo

Con el paso bloqueado, la incertidumbre vuelve a apoderarse de los mercados internacionales. La comunidad internacional observa con preocupación si este cierre es una medida temporal de presión o el inicio del fin de una tregua que, hasta hace pocas horas, prometía ser el primer paso hacia el cese definitivo de las hostilidades.