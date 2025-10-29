La Corte Suprema de Justicia cerró definitivamente la causa por presunto espionaje a familiares de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan, hundido en noviembre de 2017. Con esta decisión, el expresidente Mauricio Macri, el exdirector de la AFI Gustavo Arribas, su entonces segunda Silvia Majdalani y ocho exagentes quedaron sobreseídos de manera definitiva.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron los recursos presentados por los familiares, quienes denunciaban seguimientos, maniobras de vigilancia y recopilación de datos personales durante 2017 y 2018. La acusación apuntaba a que la AFI había monitoreado manifestaciones, misas y actividades públicas de los allegados, así como publicaciones en redes sociales.

Publicidad

Sin embargo, tanto la Cámara Federal porteña como la Cámara de Casación Penal concluyeron que las tareas se realizaron en el marco de la seguridad presidencial y no constituyeron delitos de espionaje. En 2022, los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi habían revocado el procesamiento inicial dictado por el juez Martín Bava. Posteriormente, la Sala II de Casación ratificó el sobreseimiento al considerar que no hubo injerencias abusivas ni extralimitaciones en las funciones de la AFI.

El fallo de Casación subrayó que las actividades cuestionadas “formaban parte de los protocolos de seguridad del entonces presidente” y que la información recabada provenía de medios públicos y redes sociales, sin operaciones secretas. Además, advirtió sobre los riesgos que implicaría una deficiencia en la custodia y control del entorno de un mandatario nacional.

Publicidad

Con la decisión de la Corte Suprema, el sobreseimiento de Macri, Arribas, Majdalani y los exagentes queda firme, cerrando de manera definitiva esta causa judicial.

El ARA San Juan implosionó el 15 de noviembre de 2017 en el Atlántico Sur, provocando la muerte de sus 44 tripulantes. Desde entonces, los familiares impulsaron diversas investigaciones judiciales, incluyendo otra causa en Santa Cruz por presunto incumplimiento de deberes de funcionario público contra cuatro marinos.