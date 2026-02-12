El ciclón tropical Gezani golpeó la costa este de Madagascar y dejó al menos 36 muertos, según informó la Oficina Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (BNGRC). La mayoría de las víctimas fatales se registraron en Toamasina, la segunda ciudad más grande del país, donde el fenómeno tocó tierra con vientos sostenidos de 180 kilómetros por hora.

De acuerdo a los datos oficiales, 32 personas fallecieron en Toamasina, mientras que el resto de las muertes se reportaron en Ambatondrazaka (dos), Anjozorobe (uno) y Brickaville (uno). El impacto del ciclón provocó daños estimados en el 80% de esa ciudad costera.

El organismo también confirmó 374 heridos y seis desaparecidos en cinco regiones y 18 distritos del país insular. En total, 257.222 personas resultaron afectadas por el temporal, mientras que 8.852 debieron abandonar sus hogares.

Las ráfagas, que alcanzaron los 250 kilómetros por hora, generaron severas inundaciones: 11.890 viviendas quedaron anegadas, 37.253 sufrieron daños y 17.890 fueron totalmente destruidas.

Ante las “graves y lamentables pérdidas” provocadas tanto por Gezani como por el reciente ciclón Fytia —que a fines de enero dejó 14 muertos y más de 85.000 afectados— el Consejo de Ministros resolvió declarar el estado nacional de emergencia.

En un comunicado difundido por la BNGRC, el Gobierno detalló que se registraron importantes daños en infraestructuras estatales, interrupciones en el transporte, deterioro de carreteras, devastación de arrozales por las inundaciones y afectación en escuelas y centros de salud.

Mientras Madagascar continúa con las tareas de asistencia y evaluación de daños, el Instituto Nacional de Gestión y Reducción de Riesgo de Desastres (INGD) de Mozambique advirtió que Gezani podría impactar en África austral este viernes por la noche, por lo que se activaron medidas preventivas en la región.