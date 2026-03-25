El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reapareció públicamente este miércoles en la Casa Rosada tras casi dos meses sin conferencias de prensa, en medio de la polémica por sus viajes y cuestionamientos sobre su patrimonio. En ese contexto, el funcionario se defendió con firmeza: “No tengo nada que esconder”.

Durante su exposición, Adorni aseguró que su patrimonio fue construido antes de su ingreso al Gobierno y remarcó que lleva “25 años en el sector privado”. Además, explicó que no brindará detalles específicos sobre sus bienes debido a la existencia de una investigación judicial en curso: “Si doy detalles, voy a interferir en esas causas”.

El jefe de Gabinete también subrayó que su sueldo se mantiene congelado desde hace dos años y defendió la gestión oficial al afirmar que “ningún otro gobierno sostuvo una vara tan alta como la nuestra”. En esa línea, apuntó contra sectores de la oposición —especialmente el kirchnerismo— y parte de la prensa, a quienes acusó de falta de autoridad moral para cuestionar al actual Gobierno.

Las declaraciones se producen luego de semanas marcadas por la controversia en torno a sus viajes a Estados Unidos y Punta del Este, la participación de su esposa en actividades oficiales y la difusión de una propiedad que no figuraba inicialmente en su declaración jurada. Estos episodios derivaron en pedidos de informes en el Congreso, iniciativas de interpelación y denuncias judiciales.

En paralelo a su defensa pública, Adorni anunció el envío de un paquete de reformas al Congreso con el objetivo de recuperar la iniciativa política. Entre los proyectos se destaca la creación de un fondo para la compra de armamento destinado a las Fuerzas Armadas, financiado con el 10% de la venta de activos del Estado.

Como parte de una estrategia para reposicionarse, el funcionario retomó además su agenda de reuniones con ministros clave, entre ellos Federico Sturzenegger, Sandra Pettovello y Juan Bautista Mahiques. El objetivo es reforzar la coordinación interna del Gabinete y ordenar prioridades en un contexto de desgaste político.

La reaparición de Adorni también se inscribe en un intento del Gobierno por recuperar centralidad en la agenda pública, luego de un período dominado por tensiones internas y cuestionamientos. En ese sentido, se prevé que en los próximos días comparta actividades con el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en una señal de respaldo político.

Pese a ese apoyo, persisten las presiones en el frente legislativo. Adorni aún no presentó su informe de gestión ante el Congreso, como lo establece el artículo 101 de la Constitución Nacional, lo que alimenta las críticas opositoras. Desde el oficialismo aseguran que esa exposición se concretará en abril en la Cámara de Diputados.

En medio de versiones sobre posibles cambios en el Gabinete, en la Casa Rosada descartan modificaciones y ratifican la continuidad del jefe de ministros. La estrategia oficial combina mayor exposición pública, reordenamiento interno y avance legislativo para intentar dejar atrás las polémicas y retomar el control de la agenda en un escenario político aún inestable.