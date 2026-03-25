El problema de salud del hijo de Fernanda Iglesias que la obligó a abandonar la TV

Una situación atípica ocurrió en Puro Show cuando Fernanda Iglesias se retiró del aire sin mediar palabra ni dar explicaciones. Ante la incertidumbre y las especulaciones generadas, sumado a los mensajes de preocupación de sus colegas.

La periodista utilizó sus redes sociales para aclarar que se fue de Puro Show porque su hijo se sentía mal y que dejó todo y salió corriendo porque así son las madres,. Jeremías, de 15 años y fruto de su relación con Pablo Nieto, es la prioridad absoluta de la panelista junto a su otra hija, Ema.

Tras el susto inicial, Iglesias llevó tranquilidad a sus seguidores al confirmar que ya se encontraban en su hogar, luego de haber pasado por la Clínica Suizo Argentina. Horas más tarde, con la calma necesaria para relatar lo sucedido, expresó que ahora que ya están en casa, aunque sin diagnóstico, quiere manifestar su admiración por los médicos que atendieron tan amorosamente a su hijo. Pese a que no brindó detalles sobre los síntomas o los pasos médicos a seguir, este hecho dejó en evidencia que para ella no existe nada más importante que estar presente cuando sus hijos la necesitan.