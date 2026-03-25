Por qué el guiso de lentejas es el plato preferido del otoño

Con el descenso de las temperaturas y la llegada del otoño, el guiso de lentejas se posiciona como la comida más elegida en miles de hogares de la Argentina. Este plato clásico resulta ideal para combatir el frío gracias a su preparación caliente y su consistencia espesa, destacándose por ser una opción contundente, rendidora y económica.

Además de su bajo costo, ofrece un gran valor nutricional al ser una fuente excelente de proteínas, hierro y fibra. La versatilidad de la receta permite incluir carne, chorizo o panceta, aunque también admite versiones vegetarianas sin perder su sabor característico.

La preparación requiere 400 g de lentejas, una cebolla, una zanahoria, una papa, medio morrón y dos dientes de ajo. A estos ingredientes se suman 150 g de panceta o chorizo de forma opcional, una lata de tomate triturado, caldo y condimentos como sal, pimienta, pimentón y comino.

Para iniciar el proceso, se deben rehogar la cebolla, el morrón y el ajo en aceite, agregando luego la panceta o el chorizo para dorarlos. Posteriormente, se incorporan la zanahoria y la papa cortadas en cubos junto con las lentejas previamente remojadas y el tomate.

La mezcla debe cubrirse con caldo y cocinarse a fuego medio durante un lapso de 30 a 40 minutos. Finalmente, es necesario condimentar a gusto y dejar que la preparación espese hasta lograr el punto deseado. Esta receta se consolida como un clásico rico, nutritivo y fácil de hacer que protagoniza la temporada porque, además, recalentarla potencia su sabor.