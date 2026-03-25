Buscan garantizar conectividad en toda la provincia con servicio gratuito

El presidente de San Juan Innova, Patricio Gutiérrez, destacó los avances en materia de conectividad en los distintos departamentos de la provincia, con foco en la ampliación del servicio en escuelas y organismos públicos.

Según explicó, el plan de conectividad escolar se viene desarrollando de manera progresiva, priorizando inicialmente a los estudiantes que cuentan con dispositivos. “No se conectó quinto y sexto grado a final del año pasado, que eran los chicos que tenían las computadoras”, indicó, y detalló que actualmente los requerimientos que llegan son más específicos y puntuales, vinculados a necesidades propias de cada institución.

En ese sentido, Gutiérrez señaló que el trabajo se organiza en función de la demanda y de la disponibilidad técnica, atendiendo pedidos particulares de escuelas que aún requieren mejoras en su infraestructura digital. “Vamos viendo de qué manera, pero vamos atendiendo cada uno de estos pedidos”, afirmó.

El funcionario también remarcó que el servicio de conectividad que brinda la empresa estatal es gratuito para la comunidad y responde a una política pública orientada a garantizar igualdad de acceso en todo el territorio. “Todo lo que es reparticiones del Estado, por pedido del gobernador, se busca que tengan la conectividad necesaria”, sostuvo.

Además, subrayó que uno de los principales objetivos es reducir la brecha digital entre los centros urbanos y las zonas más alejadas. “La idea es que aquellos municipios que están más distantes tengan la misma conectividad que en la capital”, explicó.

Finalmente, indicó que, además de la conectividad en escuelas y organismos, el sistema también debe dar soporte a distintos eventos y actividades en la provincia, lo que implica una planificación constante para cubrir múltiples demandas en simultáneo.

De esta manera, desde San Juan Innova aseguran que continúan avanzando en la expansión y mejora del servicio, con el objetivo de garantizar acceso a internet en condiciones equitativas en todos los departamentos.