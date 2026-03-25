Comenzaron las audiencias por la Ley de Glaciares con 200 oradores en Diputados

La Cámara de Diputados de la Nación Argentina inició este miércoles la primera jornada de audiencias públicas para debatir la reforma de la Ley de Glaciares de Argentina, en un contexto marcado por alta participación, cuestionamientos al formato y reclamos de organizaciones ambientalistas.

El esquema definido por el oficialismo, encabezado por La Libertad Avanza, contempla dos jornadas: una presencial —que se desarrolla este 25 de marzo— y otra virtual prevista para el jueves. En total, se habilitó la participación de unos 400 oradores, con 200 exposiciones en cada modalidad, mientras que el resto de los más de 100 mil inscriptos deberá presentar sus aportes por escrito o mediante videos.

Durante la apertura, se estableció que cada expositor contará con un máximo de cinco minutos para intervenir, una limitación que generó críticas por parte de bloques opositores como Unión por la Patria, Provincias Unidas y sectores de izquierda, que reclaman extender la duración de las audiencias para garantizar una mayor participación.

La organización del debate está a cargo de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, presididas por José Peluc y Nicolás Mayoraz, respectivamente. Ambos ratificaron el esquema mixto y las condiciones de acceso al recinto, donde solo pueden ingresar los oradores previamente notificados, además de los diputados nacionales.

El formato elegido fue cuestionado por organizaciones ambientalistas, que consideran insuficiente el mecanismo para garantizar la participación plena de todos los inscriptos. En ese marco, distintas entidades presentaron recursos judiciales para intentar frenar o modificar las audiencias.

Uno de esos planteos fue rechazado por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°5, a cargo del juez Enrique Regeuira, mientras que otra cautelar impulsada por organizaciones como la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Greenpeace y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas aún aguardaba resolución en el juzgado de Enrique Lavié Pico.

En paralelo al debate parlamentario, la jornada estuvo acompañada por un operativo de seguridad con cortes de tránsito en las inmediaciones del Congreso y la convocatoria a una movilización de agrupaciones ambientalistas, que reclaman mayor apertura en el proceso de discusión.

La reforma de la ley, que ya cuenta con media sanción del Senado, abre un debate de alto impacto político, ambiental y productivo. En este escenario, el oficialismo busca avanzar con el tratamiento en comisión, mientras la oposición y organizaciones sociales presionan para ampliar los espacios de participación y revisión del proyecto.