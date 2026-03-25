River Plate sufrió un golpe inesperado de cara al inicio de la Copa Sudamericana 2026: el delantero Maximiliano Salas fue sancionado con dos fechas y no podrá estar en los primeros compromisos del equipo.

La decisión fue tomada por el Tribunal de Disciplina de la Conmebol a partir de un informe del árbitro uruguayo Andrés Matonte, lo que generó sorpresa en el club de Núñez.

La sanción tiene origen en el partido ante Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, cuando el futbolista reaccionó con insultos hacia el árbitro tras la eliminación, conducta que fue incluida en el informe oficial.

Como consecuencia, Salas se perderá el debut frente a Blooming en Bolivia, previsto para el 8 de abril, y tampoco podrá jugar el segundo encuentro ante Carabobo en el estadio Monumental.

La baja representa un problema para el entrenador Eduardo Coudet, que deberá rearmar el ataque en un tramo clave del calendario, justo en el arranque de la fase de grupos del torneo continental.

El certamen comenzará en abril y se extenderá hasta noviembre, con River como uno de los candidatos en su grupo, aunque ahora deberá afrontar las primeras fechas sin una de sus piezas ofensivas.